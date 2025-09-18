AKOM İstanbul için sağanak uyarısı yaptı! Günlerce sürecek: Titreten soğuklar geliyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştükçe düştü. Meteoroloji ve AKOM'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Yapılan değerlendirmelerde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanacağı ve sağanak yağışın hakim olacağı bildirildi.

AKOM GÜN VERDİ

Magakentte cumartesi gününe kadar soğuk havalar etkisini arttıracak, yer yer sağanak yağışlar hakim olacak.

SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul’da hafta sonuna (Cumartesi) kadar etkili olması beklenen sistem nedeniyle, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetli (20-50 km/s) eseceği; beraberinde kısa süreli yerel sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların 22-24°C aralığında serin seyredeceği tahmin ediliyor.