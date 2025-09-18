Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
23°
Gündem
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

AKOM İstanbul için sağanak uyarısı yaptı! Günlerce sürecek: Titreten soğuklar geliyor

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren hakim olan soğuk hava, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Yapılan değerlendirmede, cumartesi gününe kadar sağanak geçişlerinin yaşanacağı bildirildi. İşte detaylar...

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştükçe düştü. Meteoroloji ve AKOM'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Yapılan değerlendirmelerde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanacağı ve sağanak yağışın hakim olacağı bildirildi.

AKOM İstanbul için sağanak uyarısı yaptı! Günlerce sürecek: Titreten soğuklar geliyor

AKOM GÜN VERDİ

Magakentte cumartesi gününe kadar soğuk havalar etkisini arttıracak, yer yer sağanak yağışlar hakim olacak.

AKOM İstanbul için sağanak uyarısı yaptı! Günlerce sürecek: Titreten soğuklar geliyor

SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul’da hafta sonuna (Cumartesi) kadar etkili olması beklenen sistem nedeniyle, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetli (20-50 km/s) eseceği; beraberinde kısa süreli yerel sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.
Sıcaklıkların 22-24°C aralığında serin seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM İstanbul için sağanak uyarısı yaptı! Günlerce sürecek: Titreten soğuklar geliyor
TGRT Haber
