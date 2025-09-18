Yeni dönem 7 gün sonra başlıyor: 10 dakikayı geçerseniz para ödeyeceksiniz

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Görükle Kampüsü’nde uzun süredir yaşanan otopark sıkıntısı, kontrolsüz araç giriş-çıkışları ve buna bağlı kazalara çözüm getirmek için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Üniversite, “Akıllı Kampüs” projesi kapsamında 25 Eylül’den itibaren kampüs girişlerini HGS sistemine taşıyor.
Yeni düzenlemeye göre kampüse araçla girenler, 10 dakika içinde çıkış yapmadıkları takdirde otopark ücreti ödemek zorunda kalacak. Sistem, PTT ile yapılan iş birliği sonucu HGS Park uygulaması üzerinden yürütülecek.
Belirlenen tarife kapsamında;
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kampüsün uzun süredir adeta mahalle yolları gibi kullanıldığını vurgulayarak, “Ya kampüsü tamamen serbest bırakıp mahallelerin bir parçası haline getirecektik ya da üniversite sınırlarını düzenleyip güvenliği artıracaktık. Biz ikinci yolu seçtik. HGS Park sistemi, Akıllı Kampüs projesinin ilk aşamasıdır” ifadelerini kullandı.
Üniversite yönetimi, uygulamanın yalnızca düzen ve güvenlik amacı taşımadığını, aynı zamanda sosyal sorumluluk yönü bulunduğunu açıkladı. Otopark gelirleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği olarak aktarılacak ve araştırma projelerinde kaynak olarak kullanılacak.