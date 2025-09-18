Yeni dönem 7 gün sonra başlıyor: 10 dakikayı geçerseniz para ödeyeceksiniz

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Görükle Kampüsü’nde uzun süredir yaşanan otopark sıkıntısı, kontrolsüz araç giriş-çıkışları ve buna bağlı kazalara çözüm getirmek için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Üniversite, “Akıllı Kampüs” projesi kapsamında 25 Eylül’den itibaren kampüs girişlerini HGS sistemine taşıyor.

10 DAKİKA AŞAN ÜCRET ÖDEYECEK

Yeni düzenlemeye göre kampüse araçla girenler, 10 dakika içinde çıkış yapmadıkları takdirde otopark ücreti ödemek zorunda kalacak. Sistem, PTT ile yapılan iş birliği sonucu HGS Park uygulaması üzerinden yürütülecek.

ÜCRETLENDİRME VE ABONMAN SEÇENEKLERİ

Belirlenen tarife kapsamında;

Hastane otoparkında ilk 1 saat ücretsiz olacak, 1-2 saatlik kullanım için 50 TL alınacak.

Görükle Kampüsü’nde ise 2 saate kadar park ücreti 50 TL olarak belirlendi.

Öğrenciler için yıllık abonman ücreti 3 bin TL , ticari işletme çalışanları için ise 3 bin 500 TL olacak.



“KONTROLSÜZLÜĞE SON VERİYORUZ”

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kampüsün uzun süredir adeta mahalle yolları gibi kullanıldığını vurgulayarak, “Ya kampüsü tamamen serbest bırakıp mahallelerin bir parçası haline getirecektik ya da üniversite sınırlarını düzenleyip güvenliği artıracaktık. Biz ikinci yolu seçtik. HGS Park sistemi, Akıllı Kampüs projesinin ilk aşamasıdır” ifadelerini kullandı.

GELİR BURS VE ARAŞTIRMALARA GİDECEK

Üniversite yönetimi, uygulamanın yalnızca düzen ve güvenlik amacı taşımadığını, aynı zamanda sosyal sorumluluk yönü bulunduğunu açıkladı. Otopark gelirleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği olarak aktarılacak ve araştırma projelerinde kaynak olarak kullanılacak.