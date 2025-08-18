Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Minik Miraç'ı hayattan kopardı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dehşet veren olay yaşandı. 16 yaşındaki E.B. idaresindeki motosiklet, yol kenarında yürüyen Fatma Nur B., Emine B., Miraç Y. ve bebek arabasındaki 9 aylık Miran Y.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan 4 kişi ile motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

9 AYLIK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Burada tedavi altına alınan 9 aylık Miran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yapılan kontrollerde sürücü E.B.'nin 0.67 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücüyle ilgili soruşturma başlatıldı.