TGRT Haber
28°
Yaşam
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Araçta muayene, sürücüde ehliyet çıkmadı! Alkollü şoför özür diledi: Kafamız kıyak, kusura bakmayın

Aksaray'da bir trafik çevirmesinde araç muayenesiz, sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı. Bu kadar tedbirsizlik yetmez gibi sürücünün polislere "Kafamız kıyak, kusura bakmayın" demesi de şaşırttı. Sürücüye toplam 52 bin 126 lira para cezası kesildi ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
22:53
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
22:53

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yolda agresif araç kullanan sürücüyü gören İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Büyük Bölcek Caddesi istikametine seyreden otomobili durdurdu.

Araçta muayene, sürücüde ehliyet çıkmadı! Alkollü şoför özür diledi: Kafamız kıyak, kusura bakmayın

SÜRÜCÜDE EHLİYET, ARAÇTA MUAYENE YOK

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün ehliyeti olmadığı anlaşılırken, araç plakasını sorgulayan ekipler aracın da muayenesiz olduğunu tespit etti. Tuğrul G. isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, sürücüyü alkol testine de tabi tuttu.

TESTTE ALKOLLÜ ÇIKTI

Alkolmetre ile yapılan kontrolde sürücü 1.12 promil alkollü çıktı. Yapılan kontrollerin ardından ceza kesileceğini anlayan sürücünün yanındaki Yunus isimli arkadaşı, bağırarak polis memurlarına tepki gösterdi. ve polis memurları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan şahıs, polis ekiplerinin üzerine yürüdü.

Araçta muayene, sürücüde ehliyet çıkmadı! Alkollü şoför özür diledi: Kafamız kıyak, kusura bakmayın

"KAFAMIZ KIYAK OLUYOR, KUSURA BAKMAYIN"

Tuğrul G. ise, "Cumartesi günleri beraber içiyoruz. Arkadaşı bırakıp dönerken kafamız kıyak oluyor zaten, kusura bakmayın. O arada bunu yakalıyoruz. Yapacak bir şey yok" dedi.

Muayenesiz araçla ehliyetsiz ve alkollü olarak trafiğe çıkan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 52 bin 126 lira para cezası kesilerek, araç olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi. Sürücü ise adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TGRT Haber
