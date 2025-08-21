Menü Kapat
30°
Gündem
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Asırlık 'Marşal' pastası için hak sahipliği kavgası: Mahkemelik oldular

Bursa'nın 1928'den beri üretilen ve şehre özgü "Marşal" pastası, Ulus Pastanesi tarafından tarihsel ve hukuki mücadelesiyle savunuluyor.

Asırlık 'Marşal' pastası için hak sahipliği kavgası: Mahkemelik oldular
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
'da Ulus Pastanesi, 1928 yılından beri üretilen Marşal markasının tek ve gerçek sahibi olduklarını belirterek bir asırlık pasta için yasal süreç başlattı.

Bursa'da 1928'de Ulus Pastanesi'ni açan Rasim Öztat, kendi el becerisiyle iş yerine özel olsun diye bir pasta geliştirdi. Dört katmandan oluşması sebebiyle "Mareşal" ismini verdiği pastası,o dönemdeki Amerika'nın meşhur "Marshall" yardımları etkisi ile halk arasında etkilenilerek"Marşal" adını aldı.

Ulus Pastanesi'nin açıklamasına göre,Marşal'ın ilk reçetesini Rasim Öztat oluşturdu, lezzet ve şekil verip isimlendirdi. Çocukları ve torunlarının girişimiyle "Marşal" ve "Marshall" isimleriyle marka tescili alındı ve asırlık lezzet adıyla marka korunması sağlandı.

Asırlık 'Marşal' pastası için hak sahipliği kavgası: Mahkemelik oldular

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATILDI

Son dönemlerde ise başka bir pastanenin, bu pastanın mucidinin kendisi olduğunu müşterilerine lanse etmesi ve halkı yanıltma girişimleri üzerine Ulus Pastanesi,tarihine kendisini ortak etmek isteyen ve bu mirası sahiplenmeye çalışan ilgili firma hakkında hukuki mücadele başlattı.

Açıklamada, söz konusu firmanın, Ulus Pastanesi'nin 6 Mayıs'taki açıklaması sonrasında, kamuoyu tepkisiyle pastasının adını değiştirdiği vurgulanarak, "Ancak buna rağmen, kendi imal ettiği özgün markasının tescilini almak yerine, başkasının tarihinde var olmayı, başkasının başarı hikayesinin bir parçası olma yolunuseçmiş, kendi adının yanına Ulus'a ait Marşal markasınıekleyerek tescil başvurusunda bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.

Asırlık 'Marşal' pastası için hak sahipliği kavgası: Mahkemelik oldular

Ulus Pastanesi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine marka tecavüzü suçundan ilgili firma tarafından ceza davası açıldı.

Açıklamada markanın önemi ve değerine ilişkin şunlar kaydedildi: "Kendi hikayenizi yazmazsanız başkasının hikayesinde figüran olursunuz; başkasının satır aralarında kaybolursunuz; başkasının senaryosunda yan rol oynarsınız. Marşal markası 100 yıllık hafıza ve mirastır.Marşal yalnızca bir isim değil, tarih emek ve özgünlüktür. Biz kendi hikayemizi yazdık, gölgelere yer yok."

Asırlık 'Marşal' pastası için hak sahipliği kavgası: Mahkemelik oldular

Ulus Pastanesi, markalarının değerini korumak ve tarihine sahip çıkmak için hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Eğer bir lezzet, adı Marşal olmadan konuşulamıyorsa, akılda kalan pasta değil, isimdir. O isim de Ulus Pastanesi'nin yazdığı tarihtir"ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bir firmanın kendi emeği ve kendi geliştirdiği özgün ismiyle var olmasının önemi, "Gerçek güç kendi markanızla ve kendi adınızla var olabilmektir. Kendinize ait markanızla güçlü olamıyorsanız, başkasının adıyla övünmek durumunda kalırsınız. Gerçek kazanan kendi lezzetiyle ve kendi özgün ismiyle hafızalara kazınandır" sözleriyle aktarıldı.

"Marşal" pastası, bir asırdır Bursa'ya imzasını atmış bir lezzet olarak Ulus Pastanesi'nin adıyla yaşamaya devam ediyor.

