 | Emir Yücel

Askeri hastaneler geri dönüyor mu? Mete Yarar: Altına imzamı atarım!

Türkiye’de 2016’da kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gündeme bomba gibi düştü. Güvenlik uzmanları ve eski askeri yetkililer, ordunun güçlü bir sağlık sistemi olmadan ayakta kalamayacağını vurguladı. Doç. Dr. Hasan Bardakçı, Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Tgrthaber.com’a yaptığı özel açıklamalarda; askeri hastanelerin acilen geri dönmesi gerektiğini savundu. İşte detaylar…

KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 12:06

Kanun Hükmünde Kararname ile 2016 yılında terör örgütünün yuvalarından biri olması nedeniyle kapatılan askeri hastaneler, aradan geçen 9 yılın ardından yeniden açılmasıyla gündeme geldi. Tgrthaber.com köşe yazarı Doç. Dr. Hasan Bardakçı, askeri hastanelerin millî güvenlik açısından kritik önemde olduğunu belirtti. Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve Genelkurmay Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin de bu görüşü destekleyerek, bölgesel savaş risklerinin arttığı bir dönemde askeri sisteminin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Hasan Bardakçı, Tgrthaber.com’daki köşe yazısında, askeri hastanelerin kapatılmasının kısa vadede güvenlik gerekçelerine dayansa da uzun vadede millî güvenliği riske attığını ifade etti. Bardakçı, “Ordunun güçlü kalabilmesi için askerî sağlık sisteminin yeniden inşası bir tercih değil, zorunluluktur.

En azından İstanbul, Ankara ve Malatya’da yeniden askerî hastanelerin açılması, harp cerrahisi ve cephe gerisi sağlık desteğinin askerî yapıyla yürütülmesi hayati önemdedir. Çünkü güçlü bir ordu, ancak güçlü bir askerî sağlık sistemiyle ayakta kalabilir. Aksi halde, olası bir savaşın bedeli çok ağır olabilir,” diyerek konunun aciliyetine dikkat çekti.

Konuyla ilgili Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve Genelkurmay Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’e açıklamalarda bulundu.

Mete Yarar yaptığı açıklamada;

‘Askeri hastanelerin yeniden açılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Hasan Bardakçı’nın ifadelerinin altına imzamı atarım.' İfadelerini kullandı.

Genelkurmay Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin ise bölgesel belirsizliklerin arttığı bir dönemde askeri sağlık sisteminin şart olduğunu belirterek çok önemli ifadeler kullandı.

BÖYLE BİR DÖNEMDE ASKERİ HASTANE ŞART!

Etrafımızda bölgesel bir savaşın ne zaman çıkacağı, kimin kime ne yapacağı belli değil. Böyle bir dönemde askeri sağlık sistemine ihtiyacımız var. GATA’nın kapanma sebebi FETÖ ve bağlantıları olmuştu. Ancak şu an askeri hastaneler olmazsa olmaz duruma gelmiştir.

Askeri tıp, savaş yaralanmaları gibi özel durumlar için gerekli. Genç bir insan savaşa katılıyor, yaralanıyor, kolu bacağı kırılıyor ya da beyin travması geçiriyor. Bunları tedavi edecek bir sistem gerekiyor. Eskiden GATA bu sistemin merkeziydi. Ankara ve İstanbul’daki birimler GATA’nın parçası gibiydi. Bunun dışında Diyarbakır, Ağrı gibi yerlerde de askeri hastaneler vardı.

SAVUNMA BAKANI’NIN ESKİ ASKER OLMASI AVANTAJ!

Savaş çıkarsa, sadece saldıran ya da saldırıya uğrayan ülke etkilenmiyor. Mesela, Rusya Ukrayna’ya saldırıyor, sadece Ukrayna değil, çevre ülkeler de etkileniyor. Bizim de bir savaş durumunda ülkemizin bir kısmı ya da başka bölgeler etkilenebilir. Bu yüzden acilen askeri hastanelerin yeniden açılması gerekiyor.

Gerekli kontroller yapılır, bağlantılar kurulur. Bakanlığı bunları yönetir. Şu anda Savunma Bakanımız emekli bir asker, bu yüzden daha rahat çalışabilir diye düşünüyorum. Politik nedenlerle bu tür sorunlar yaşanıyordu, ama artık durum farklı.

CUMHURBAŞKANI SICAK BAKACAKTIR!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri hastanelerin yeniden açılması noktasında istekli olduğunu biliyorum. Zemin ve altyapıda hazır, yeter ki karar verilsin. Önemli olan karar merci yani Sayın Cumhurbaşkanı. Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuya sıcak bakacağını düşünüyorum. Daha önce de bu konu gündeme gelmişti ancak olgunlaşmamıştı.

Askeri hastaneler, savaşan Mehmetçiklerin sağlığı, yaralanmaların tedavisi ve önleyici sağlık hizmetleri için çok önemli. Bazıları bunu siviller için ayrıcalık gibi görebilir, ama öyle değil. GATA’da FETÖ’nün liyakatsiz işler yaptığı biliniyor, bu yüzden kapatılmıştı. Ama artık durum farklı. Hasan Bey’in yazısını tebrik ederim, ihtiyacı çok iyi görmüş.

