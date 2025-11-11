Askeri uçağın düşmesi sonrası 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu ertelendi

'Terörsüz Türkiye' sürecinin yürütülmesi için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 17'nci toplantısı, askeri uçağın düştüğü acı haberinin öğrenilmesi sonrası ertelendi.

TOPLANTI ERTELENDİ

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17'nci toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Komisyon olarak şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı dilendi.