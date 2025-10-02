Mahkemeden, Başsavcılığın Ayşe Barım'ın tahliye itirazına ret

Menajer Ayşe Barım, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçlamasıyla yargılanan Ayşe Barım, ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ayşe Barım için yeni bir hamle geldi. Başsavcılık, dün mahkemenin Ayşe Barım hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.

AYŞE BARIM HASTANEYE KALDIRILDI

NOW Haber'in aktardığına göre; Ayşe Barım'ın evinde bayıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

MAHKEMEDEN FLAŞ KARAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle" yargılanan ve dün mahkeme kararıyla 8 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen menajer Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz etmişti. Mahkeme, kararının yerinde olduğunu belirterek savcılığın talebini reddetti.

ÜNLÜ OYUNCULAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Öte yandan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Hümeyra, Nejat İşler, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Selma Ergeç ve Zafer Algöz gibi oyuncular katıldı. Herkes Gezi olaylarına kendi kararlarıyla katıldığını söyledi.

İHBARI YAPAN DA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Öte yandan dün gerçekleştirilen duruşmada Ayşe Barım hakkında ihbarda bulunan Sedat Gül, tanık olarak dinlemişti. Gül, "Ben sosyal medyadan gördüğüm şeyleri gözüme çarpanları bir ihbar olarak sundum. Ayşe Barım hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Gezi Parkı'na katılmadım" ifadelerini kullanmıştı.