Gündem
Mahkemeden, Başsavcılığın Ayşe Barım'ın tahliye itirazına ret

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün cezaevinden çıkan Ayşe Barım için verilen tahliye kararına itiraz etmişti. Mahkeme, Başsavcılığın itirazını reddetti.

Mahkemeden, Başsavcılığın Ayşe Barım'ın tahliye itirazına ret
Menajer , dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçlamasıyla yargılanan Ayşe Barım, ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

Mahkemeden, Başsavcılığın Ayşe Barım'ın tahliye itirazına ret

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

'ndan Ayşe Barım için yeni bir hamle geldi. Başsavcılık, dün mahkemenin Ayşe Barım hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.

AYŞE BARIM HASTANEYE KALDIRILDI

NOW Haber'in aktardığına göre; Ayşe Barım'ın evinde bayıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mahkemeden, Başsavcılığın Ayşe Barım'ın tahliye itirazına ret

MAHKEMEDEN FLAŞ KARAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle" yargılanan ve dün mahkeme kararıyla 8 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen menajer Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz etmişti. Mahkeme, kararının yerinde olduğunu belirterek savcılığın talebini reddetti.

ÜNLÜ OYUNCULAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Öte yandan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Hümeyra, Nejat İşler, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Selma Ergeç ve Zafer Algöz gibi oyuncular katıldı. Herkes Gezi olaylarına kendi kararlarıyla katıldığını söyledi.

Mahkemeden, Başsavcılığın Ayşe Barım'ın tahliye itirazına ret

İHBARI YAPAN DA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Öte yandan dün gerçekleştirilen duruşmada Ayşe Barım hakkında ihbarda bulunan Sedat Gül, tanık olarak dinlemişti. Gül, "Ben sosyal medyadan gördüğüm şeyleri gözüme çarpanları bir ihbar olarak sundum. Ayşe Barım hakkında herhangi bir bilgim yoktur. 'na katılmadım" ifadelerini kullanmıştı.

