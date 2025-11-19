Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Bakan Tekin müjdeyi duyurdu! 15 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 bin öğretmen ataması hakkında açıklamada bulundu. Tekin, "24 Kasım'da 15 bin öğretmen atamasını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin müjdeyi duyurdu! 15 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu
AA
19.11.2025
19.11.2025
Milli Eğitim BakanıTekin, Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin yaptığı açıklamada atama bekleyen öğretmenlere müjdeyi verdi. Tekin atama için tarih verdi.

OTOMATİKMAN KISALMAK DURUMUNDA

Yeni eğitim modeli iddiasına ilişkin soru üzerine Tekin, "Şu an gündemimizde onlar yok. Şu an gündemimizde yarıyıl tatili, birinci tatil var biliyorsunuz, onlarla uğraşıyoruz. Bütçe görüşmelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Tekin, "'ün alanında ama üniversiteyi 3 yılda bitirebilme durumuyla alakalı siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu, "Sadece yükseköğretim açısından bakmamak lazım. Dünyada iletişim araçları ve gençlerimizin, çocuklarımızın bilgi edindiği araçlar geliştikçe daha hızlı bilgiye erişiyorlar. Eğitim-öğretim süreleri de otomatikman kısalmak durumunda. Çok doğal bir şey. Seyri de bu yönde." diye cevapladı.

ÜNİVERSİTE EĞİTİM SÜRESİ KISALIYOR MU?

"İsteyen 3 yılda bitirebilecek öyle mi?" sorusu üzerine Tekin, "YÖK'ün açıklamasına bakmadım ama zaten normal koşullarda üniversitelerde kredi sistemi olduğu için, bunun mümkün olduğu üniversiteler var mı yok mu, bunu yaygınlaştırmak istiyor. Çok yerinde bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

ATAMALAR İÇİN TARİH VERİLDİ

Bakan Tekin, "24 Kasım'da gerçekleştirilecek 15 bin öğretmen atamasına" ilişkin bir soruyu yanıtlarken "2024 ile, KPSS artı mülakat sistemiyle son öğretmen atamasını 24 Kasım tarihi itibarıyla yapmış olacağız. Biliyorsunuz KPSS puanı artı mülakatlarla beraber aday arkadaşlarımızın notları açıklanmıştı. Şimdi tercihlerini alıyoruz. 24 Kasım'da da inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katıldığı bir törenle arkadaşlarımız görev yerlerini öğrenmiş olacak ve atamalarını yapmış olacağız. Hayırlı olsun." diye konuştu.

