Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e sert tepki! 'Baklava kutusu' göndermesi

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Daha soruşturma başlar başlamaz hemen dosya ile ilgili beyanlarda bulundu. CHP lideri yargıyı etkilemekten kaçınmalı .Bunun bir adli soruşturma olmadığını siyasi soruşturma olduğunu kamuoyuna yansıtmaya çalıştı. Bunlar doğru değil.

İhbarlar neticesinde başlayan bir soruşturma. Soruşturma siyasi değil. Cumhuriyet savcıları görevlerini yapıyor. Tek kişi görev yapmıyor, yürüyen süreçler var.

Masumiyet karinesine önem veriyoruz. Elbette ki kararlar eleştirilebilir. Soruşturmanın seyrini beklemek zorundayız.

BAKALAVA KUTUSU GÖNDERMESİ

Baklava kutularından paralar çıktı. Herkes bunu gördü. Burada bir yolsuzluk varsa ve bu noktada değerlendirmesini kamuoyu yapacaktır. Yargıyı rahat bırakmak lazım. İddianame yazım süreci devam ediyor. Türkiye'de hak arama yolları sonuna kadar açık ve bunlar gerçekleşiyor.

AYM'NİN RABİA NAZ KARARI

Rabia Naz'ın vefatı hepimizi üzmüştü, hala üzüyor. Çocukların korunması önemli. Burada adli soruşturma gerçekleşti. Aile iddialarını sürdürdü. Yargı süreçleri tamamlandı. Aile AYM'ye başvurdu. AYM tazminata karar verdi. Soruşturmada ihmaller şeklinde hak ihlali olduğuna karar verdi. Gerekçelerine bakmak lazım.

"SSÇ HAKKINDA BAZI UYGULAMALAR VAR, ÇALIŞIYORUZ"

Suça Sürüklenen Çocuklar konusu son zamanlarda gündeme geldi.12 yaş altı çocuk yaş işlediyse koruma tedbiri alınıyor. Minguzzi evladımızın katlinden sonra bu tartışmalar başladı. 15-18 yaş aralığı bazı uygulamalar var biz de çalışıyoruz. Suçun işleniş şekli ve ortaya çıkan zarar göz önünde bulunarak, kasten öldürme, kadın cinayeti, cinsel istismar gibi ağır suçları işleyen çocuklar bakımında yaşa göre indirim oranıyla kademelendirme ihtiyacı söz konusu.