14°
Gündem
Balıkesir depreminin hissedildiği anlar kameralara yansıdı: Vatandaşlar sokaklara döküldü

Türkiye depremlerle korku yaşamaya devam ediyor. Balıkesir'de 10 Ağustos'ta 6,1'lik ilk deprem sonrası yine 6,1'lik sarsıntı tüm bölgeyi endişeye sürükledi. Vatandaşlar binalarını terk ederek sokaklara indi. Yakınlarından haber almak isteyenler telefonlara sarıldı. Sarsıntıyı hissettikleri anlar kameralara yansıdı.

Balıkesir’in ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. verilerine göre saat 22.50’de 4,2, 22.51 4, 23.04’te ise 4 büyüklüğünde peş peşe artçı depremler meydana geldi. , , İzmir, gibi illerde de vatandaşlar depremi ilk hissettiği anda sokaklara döküldü.

Balıkesir depreminin hissedildiği anlar kameralara yansıdı: Vatandaşlar sokaklara döküldü

İstanbul’un birçok ilçesinde depremi hisseden vatandaşlar, panik yaşayarak sokağa döküldü.

Balıkesir depreminin hissedildiği anlar kameralara yansıdı: Vatandaşlar sokaklara döküldü

BURSA'DA PANİK OLUŞTU

Depremle birlikte İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bulunan vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Vatandaşların panik dolu anları ve acil servis önünde toplanmaları kameraya yansıdı. İlk belirlemelere göre Bursa’da herhangi bir can kaybı ya da ciddi maddi hasar meydana gelmedi.

Balıkesir depreminin hissedildiği anlar kameralara yansıdı: Vatandaşlar sokaklara döküldü

MANİSA'DA DA HİSSEDİLDİ

Sarsıntı başta Manisa merkez ve ilçeleri olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremi hisseden Manisalılar büyük panik yaşadı. Şehrin birçok noktasında vatandaşlar evlerini terk ederek açık alanlara çıktı. Kimi vatandaşlar battaniyelerini alıp duraklarda beklerken, kimileri ise kaldırımlarda oturdu. Öte yandan anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sarsıntı sırasında vatandaşların panikle dışarıya koştuğu anlar dikkat çekti.

AYDIN DA HİSSETTİ

Deprem, Aydın’da da paniğe yol açtı. Kentte hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

