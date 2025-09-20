Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

'Başıma ödül koydular' demişti! Sezai Gülmez'e 4'üncü suikast girişimi

Zeytinburnu'nda bulunan Özel Balıklı Rum Hastanesi bahçesinde, eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez 4'üncü kez suikast girişimine uğradı. Gülmez daha önce yaşadığı saldırının ardından başına 1 milyon dolar ödül koyulduğunu açıklamıştı. Polis ekiplerince yakalanan 6 silahlı saldırgan tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 11:36

Eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez’e 'nda ulunan Özel Balıklı Rum Hastanesi bahçesinde motosikletli 2 şüpheli tarafından düzenlendi. Gülmez'e yapılan 4'üncü girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan 6 silahlı saldırgan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

'Başıma ödül koydular' demişti! Sezai Gülmez'e 4'üncü suikast girişimi

GÜLMEZ KOLUNDAN VURULDU

11 Eylül’de saat 14.00'da Zeytinburnu'nda bulunan Özel Balıklı Rum Vakfı Hastanesi Yönetim Binası Bahçesi'nde meydana gelmişti. Hastane yönetimine ziyarete gelen eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez kendisini takip eden motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çalışma başlatmıştı. 4'üncü kez silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen ve kolundan yaralanan Sezai Gülmez, hastaneye kaldırılmıştı.

'Başıma ödül koydular' demişti! Sezai Gülmez'e 4'üncü suikast girişimi

6 GÜN ÖNCE İŞ YERİ KURŞUNLANDI

Öte yandan, 5 Eylül’de bir iş yerinin önüne 2 motosikletli şahıs silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlar, silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kurşunlama olayları ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde çalışma yürüttü.

'Başıma ödül koydular' demişti! Sezai Gülmez'e 4'üncü suikast girişimi

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Silahlı saldırıya uğrayan eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez için polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, fiziki ve teknik takip ayrıca 60 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelendi. Olayı gerçekleştiren şahısların kimliği belirlenirken, 12 Eylül’de 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi. Öte yandan, Sezai Gülmez’e düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletle gelen 2 şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri görüldü.

'Başıma ödül koydular' demişti! Sezai Gülmez'e 4'üncü suikast girişimi

İŞ YERİNE SALDIRANLAR DA YAKALANDI

Ümraniye’de düzenlenen silahlı saldırıda yapılan çalışmalarda ise, polis ekipleri tarafından 2 şahsın motosikletle geldikleri, iş yerine ateş açarak olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Olay yeri ve çevresindeki 100 saatlik kamera görüntüsü incelenirken, fiziki ve teknik takip neticesinde 2 motosikletli saldırgan ve olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli daha olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosikletli şüphelilerin iş yerini kurşunladıkları anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

'BAŞIMA ÖDÜL KOYDULAR' DEMİŞTİ

Sezai Gülmez, geçtiğimiz Ağustos ayında Sarıyer Uskumruköy'de silahlı saldırıya uğramıştı. Ailesiyle birlikte tatile çıkmak üzereyken gerçekleşen saldırıda Gülmez'in şoförü yaralanmıştı. Olayın ardından yaptığı açıklamada eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez, uzun süredir bir suç örgütü ile husumet yaşadığını belirterek “Husumetli olduğum şahıslar vardı. Duyduğuma göre, beni öldürene 1 milyon dolar ödül verilecekmiş” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika! İstanbul'da dev operasyon! Sezai Gülmez çetesi çökertildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Malatya'da kafeye silahlı saldırı: 2 kişi yaralı, 3 kişi gözaltında
ETİKETLER
#istanbul
#silahlı saldırı
#suikast
#güvenlik kamerası
#zeytinburnu
#Sezai Gülmez
#Motosikletli Saldırgan
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.