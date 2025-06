Bayram boyunca radar şikayeti yağmıştı! Hız sınırı levhalarıyla ilgili yeni gelişme

Kurban Bayramı için memleketlerine ve turistik beldelere seyahat edenlerin tepkisini çeken konulardan birisi radar uygulamasıydı. Özellikle mahalli yerleşim yerlerine girişlerde aniden değişen hız sınırlarında direksiyon kontrolünü ayarlayamayan bazı sürücüler radara yakalanmıştı. Bazı bölgelerde ise hız sınırı ve yerleşim yerinin uygunsuz olduğu yönünde şikayetler gelmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu konuda adım attıklarını duyurdu.

HIZ SINIRI LEVHALARI İÇİN KOMİSYON KURULUYOR

Yerlikaya, seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile inceleme komisyonu kurduklarını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak, karayollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek.

Trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Sevgili Vatandaşlarımız…

Trafik denetimlerimizde, yol kontrollerimizde, radar uygulamalarımızda amacımız; her zaman söylediğimiz gibi, cezai işlem uygulamak değil, bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Çünkü trafikte kaybettiğimiz her bir can, bir evladın yetim kalması; bir annenin bağrının yanmasıdır."