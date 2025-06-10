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 | Banu İriç

Bayram boyunca radar şikayeti yağmıştı! Hız sınırı levhalarıyla ilgili yeni gelişme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı tatili sürecinde seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Sürücüler trafiğin akışını ani düşüren hız sınırı yüzünden radara yakalanıp trafik cezası aldıkları gerekçesiyle tepki göstermişlerdi. İki bakanlık şikayetler için adım attı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 18:26

Kurban Bayramı için memleketlerine ve turistik beldelere seyahat edenlerin tepkisini çeken konulardan birisi radar uygulamasıydı. Özellikle mahalli yerleşim yerlerine girişlerde aniden değişen hız sınırlarında direksiyon kontrolünü ayarlayamayan bazı sürücüler radara yakalanmıştı. Bazı bölgelerde ise hız sınırı ve yerleşim yerinin uygunsuz olduğu yönünde şikayetler gelmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu konuda adım attıklarını duyurdu.

Bayram boyunca radar şikayeti yağmıştı! Hız sınırı levhalarıyla ilgili yeni gelişme

HIZ SINIRI LEVHALARI İÇİN KOMİSYON KURULUYOR

Yerlikaya, seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile inceleme komisyonu kurduklarını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak, karayollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek.

Bayram boyunca radar şikayeti yağmıştı! Hız sınırı levhalarıyla ilgili yeni gelişme

Trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Sevgili Vatandaşlarımız…
Trafik denetimlerimizde, yol kontrollerimizde, radar uygulamalarımızda amacımız; her zaman söylediğimiz gibi, cezai işlem uygulamak değil, bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Çünkü trafikte kaybettiğimiz her bir can, bir evladın yetim kalması; bir annenin bağrının yanmasıdır."

Bayram boyunca radar şikayeti yağmıştı! Hız sınırı levhalarıyla ilgili yeni gelişme
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