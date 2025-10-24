Menü Kapat
20°
Gündem
 Merve Yaz

Beynine saplanan implant hayatını kararttı! 2 yıldır adalet bekliyor

Bursa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Diş tedavisi için gittiği özel klinikte yaptırdığı implant işlemi sırasında doktorun hatalı müdahalesi sonucu implant vidası Ramazan Yılmaz'ın çene kemiğini delip kafatasına saplanmıştı. Saatler süren ameliyatla hayata tutunan Yılmaz, "İki yıldır bekliyorum. Adaletin yerini bulmasını, sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.10.2025
14:33
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
14:35

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde özel bir diş kliniğinde muayene olan 40 yaşındaki fabrika işçisi Ramazan Yılmaz'a, dişlerinin sallandığı gerekçesiyle implant tedavisi önerildi. Ancak iddiaya göre, doktor A.D.'nin hatalı müdahalesi sonucu implant vidası çene kemiğini delip kafatasına saplandı. Baygınlık geçiren Yılmaz, kliniğin kendi aracıyla hastaneye kaldırıldı.

Beynine saplanan implant hayatını kararttı! 2 yıldır adalet bekliyor

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Tomografi çekiminde vidanın beynine kadar ilerlediği ortaya çıktı. Acil ameliyata alınan talihsiz adam, saatler süren operasyonla ölümden döndü. Olayın ardından büyük bir travma yaşayan Ramazan Yılmaz, hem sağlığını hem işini kaybetti. Doktordan ödediği ücretin iadesini isteyen Yılmaz, ret cevabı alınca hukuk mücadelesi başlattı.

Ancak iki yıldır dosyasında tek bir duruşma günü bile verilmedi.

Beynine saplanan implant hayatını kararttı! 2 yıldır adalet bekliyor

"BAŞHEKİME KADAR GİTTİM, HALA BİR MUHATAP BULAMADIM"

Adli tıp raporunun dosyaya eklenmediğini söyleyen Yılmaz, "Beynime implant saplandı ama kimse sorumluluk almıyor. Başhekime kadar gittim, hâlâ bir muhatap bulamadım." diyerek yaşadığı çaresizliği anlattı.

Beynine saplanan implant hayatını kararttı! 2 yıldır adalet bekliyor

"İNSAN HAYATI 5 BİN LİRA MI?"

Bursa Diş Hekimleri Odası, olayla ilgili doktor A.D.'ye yalnızca 10 muayene ücreti tutarında para cezası verdi.

Bu kararı "İnsan hayatını hiçe saymak" olarak nitelendiren Yılmaz, "İnsan hayatı 5 bin lira mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

Beynine saplanan implant hayatını kararttı! 2 yıldır adalet bekliyor

Birliğe de dava açtığını belirten Yılmaz, "Adaletin tecelli etmesini bekliyorum. Raporlar bir şekilde engelleniyor. İnsan hayatına mal olacak bir hataya imza atıldı, ama kimse hesap vermiyor." dedi.

"İKİ YILDIR BEKLİYORUM"

Sağlık Bakanlığı ve adli makamların sessizliğinden dert yanan Yılmaz, "İki yıldır bekliyorum. Adaletin yerini bulmasını, sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Bu sadece benim değil, tüm toplumun meselesi. Böyle hatalar cezasız kalmamalı." diyerek çağrıda bulundu.

