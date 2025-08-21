Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Bir annenin yürek yakan feryadı! Babasına yardıma gitti, cenazesi geldi

Aydın'da yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Kuyucak ilçesinde bahçesine su hattı döşemek isteyen baba ile oğlu göçük altında kaldı. Baba kendi imkanlarıyla kurtulurken oğlu hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan annenin feryadı ise yürekleri dağladı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 22:27

'ın Kuyucak ilçesinde yürekleri burkan olay meydana geldi. Köyde yaşayan Güney Ailesi köyün yakınında bulunan arazilerine su hattı döşemek için çalışma yaparken iş makineleri tarafından kazılan yaklaşık 3 metrelik çukur içinde bulunan Baba Ahmet Güney ve oğlu Ahmet Güney'in üzerine toprak göçtü.

Bir annenin yürek yakan feryadı! Babasına yardıma gitti, cenazesi geldi

Yaşanan kazada üzerine az miktarda toprak göçen baba kendi imkanları ile kurtulmayı başarırken, yoğun bir toprak kütlesi altında kalan oğlu Ahmet Güney ise bölgeye çağrılan ekipler tarafından toprak altından çıkarılabildi.

Bir annenin yürek yakan feryadı! Babasına yardıma gitti, cenazesi geldi

ANNE 'OĞLUM NEREDE' DİYE HAYKIRDI

Eşiyle oğlunun çalıştığı bölgedeki telaş ve bağrışmayı duyarak olay yerine gelen anne, önce eşinin yaşadığını zannedip eşinin elini yüzünü silerek temizlemeye başladı.

Bir annenin yürek yakan feryadı! Babasına yardıma gitti, cenazesi geldi

Bir süre sonra oğlunu göremeyen Gülcan Güney, Ahmet Güney'i göremeyince kocasını oğlum nerede diye sormaya başladı.

OĞULUN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ahmet Güney'in toprak altında olduğunu öğrenen annenin feryatları yürekleri dağlarken, zamanla yarışan ekipler Ahmet Güney'i kısa sürede toprak altından çıkardı.

Bir annenin yürek yakan feryadı! Babasına yardıma gitti, cenazesi geldi

Sağlık görevlilerinin de hazır beklediği olay yerinde yapılan kontrollerde Ahmet Güney'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

TGRT Haber
