TGRT Haber
Benim Sayfam
Hava Durumu
24°
Gündem
Bu haberi okumadan peynir almayın! Güvenilir sanılan 6 markanın hileleri ifşa oldu

Halk sağlığıyla oynayan firmalar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıda listesini güncelledi. Vatandaşların güvenilir sandığı 6 firmanın hilesi ifşa oldu.

Bu haberi okumadan peynir almayın! Güvenilir sanılan 6 markanın hileleri ifşa oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde ortaya çıkan hileli gıda satarak halkın sağlığına hiçe sayan firmalar bir bir ifşa olmaya devam ediyor. 23 Eylül 2025 tarihli yayınlanan yeni listede Denizli, Kars, Konya ve Bartın'da faaliyet gösteren 6 firmada taklit ve tağşişe başvurulduğu ortaya çıktı.

Guvenilirgida.tarimorman.gov.tr sitesinden yayınlanan yeni listede, yine süt ve üzerinde uygulanan hileleri ifşa oldu.

Bu haberi okumadan peynir almayın! Güvenilir sanılan 6 markanın hileleri ifşa oldu

PEYNİR ÜRÜNLERİNDEKİ BÜYÜK HİLE İFŞA OLDU

Denizli ilinde üretim yapan Kocagöz markasının tam yağlı taze olarak satışa sunduğu ürününde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi. Kars'ta Alaaddin Süt Ürünleri ve Konya'daki Çarşıbaşı markasında ise tam yağlı peynir ürünlerinde ise peynirin yapay şekilde erimesini sağlayan kimyasal bir bileşen olan eritme tuzu kullanıldığı ortaya çıktı.

Konya'da bulunan Suat Ersoy firmasına ait tam yağlı etiketiyle raflara koyulan taze tost peynirinde düşük yağ oranı tespit edildi. Bartın'da üretim yapan Türkova firmasının da taze sandviç peynirinde aynı hileyi kullandığı ortaya çıktı.

YAĞIN DA YAĞINI ÇALDILAR

Yine Konya'da bulunan Yoğurmacı markasının ise tereyağında yağ oranının düşük olduğu ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı yayınladığı listeler ile halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamaya devam ediyor.

İşte yayınlanan o listeler:

Bu haberi okumadan peynir almayın! Güvenilir sanılan 6 markanın hileleri ifşa oldu
Bu haberi okumadan peynir almayın! Güvenilir sanılan 6 markanın hileleri ifşa oldu

