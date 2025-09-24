Bu haberi okumadan peynir almayın! Güvenilir sanılan 6 markanın hileleri ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde ortaya çıkan hileli gıda satarak halkın sağlığına hiçe sayan firmalar bir bir ifşa olmaya devam ediyor. 23 Eylül 2025 tarihli yayınlanan yeni listede Denizli, Kars, Konya ve Bartın'da faaliyet gösteren 6 firmada taklit ve tağşişe başvurulduğu ortaya çıktı.

Guvenilirgida.tarimorman.gov.tr sitesinden yayınlanan yeni listede, yine süt ve süt ürünleri üzerinde uygulanan hileleri ifşa oldu.

PEYNİR ÜRÜNLERİNDEKİ BÜYÜK HİLE İFŞA OLDU

Denizli ilinde üretim yapan Kocagöz markasının tam yağlı taze peynir olarak satışa sunduğu ürününde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi. Kars'ta Alaaddin Süt Ürünleri ve Konya'daki Çarşıbaşı markasında ise tam yağlı peynir ürünlerinde ise peynirin yapay şekilde erimesini sağlayan kimyasal bir bileşen olan eritme tuzu kullanıldığı ortaya çıktı.

Konya'da bulunan Suat Ersoy firmasına ait tam yağlı etiketiyle raflara koyulan taze tost peynirinde düşük yağ oranı tespit edildi. Bartın'da üretim yapan Türkova firmasının da taze sandviç peynirinde aynı hileyi kullandığı ortaya çıktı.

YAĞIN DA YAĞINI ÇALDILAR

Yine Konya'da bulunan Yoğurmacı markasının ise tereyağında yağ oranının düşük olduğu ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı yayınladığı listeler ile halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamaya devam ediyor.

İşte yayınlanan o listeler: