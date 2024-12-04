Bugünün en önemli haberleri | 4 Aralık 2024 haber özetleri

04 Aralık 2024 17:30 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 17:46

Tgrthaber.com günün en önemli ve en çok okunan haberlerini sizler için derledi. Suriye'de başlayan çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken Beşar Esad rejimi karşıtları Hama'ya doğru ilerleyişini sürdürüyor. Yenidoğan Çetesi soruşturması ikinci dalga operasyon başladı. Yaş haddini dolduran İstanbul İl Emniyet Müdürü görevine Zafer Aktaş'ın yerine Selami Yıldız getirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekirse asgari ücrete müdahale edebileceğini belirterek refah payı sinyali verdi. İşte 4 Aralık günün en önemli haberleri…

4 Aralık 2024 Türkiye ve dünya haber gündemi hareketli geçti. Dünyadaki son gelişmelerden Türkiye’deki önemli olaylara kadar günün en önemli haberlerini Tgrthaber.com sizler için derledi. İşte 4 Aralık günün en önemli gelişmeleri…

SURİYE​'DE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR! HAMA​'YA İLERLEYİŞ SÜRDÜRÜYOR

Suriye'de başlatan çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor. Beşar Esad​ rejimi karşıtı silahlı gruplar, Hama'nın kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta rejim güçleriyle çatışırken şimdiye kadar en az 19 yerleşim yeri rejim karşıtı Heyet Tahrir Eş-Şam​ (HTŞ) örgütünün eline geçmiş durumda. Suriye Milli Ordusu (SMO) ise Tel Rıfat'ı terör örgütü PKK/YPG'den temizledikten sonra Münbiç'e yöneldi.

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YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASINDA İKİNCİ DALGA

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Vicdan yoksunlarına yönelik ikinci dalga operasyon başladı. Soruşturma kapsamında; aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve bir sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı.



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SELAMİ YILDIZ YENİ İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yaş haddini 5 Aralıkta doldurmuştu... Zafer Aktaş'ın yerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız getirildi.

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İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ FACİASI

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen vatandaşlardan hayatı kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Bakırköy, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Sultangazi, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar'da sahte içkiden zehirlenen 22 kişinin daha tedavileri devam ediyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN REFAH PAYI SİNYALİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekirse asgari ücrete müdahale edebileceğini belirterek, bu konuda ilk sinyali verdi.

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ANTALYA BUGÜN DEPREM İLE SALLANDI

Antalya'da bugün öğle saatlerinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak geçti. Kent genelinde paniğe neden olan depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

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MAURO ICARDI İLE YOLLAR AYRILIYOR MU?

Galatasaray’da Mauro Icardi​ çapraz bağ ve menüsküs sakatlığı sebebiyle Arjantin’de ameliyat oldu. Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen yıldız futbolcunun dönüş tarihi merak konusu olurken Galatasaray taraftarını üzen bir iddia ortaya atıldı.

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WANDA NARA MAKYAJSIZ HALİYLE YİNE GÜNDEM OLDU

Wanda Nara, Icardi ile yaşadığı ilişkisinin yanı sıra makyajsız haliyle de sosyal medyada gündeme oturdu. Bol bol photoshop ile manipüle edilmiş fotoğraflarını paylaşan Wanda Nara için Galatasaraylı taraftarlardan binlerce yorum geldi.

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