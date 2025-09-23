Bursa'da yürekleri dağlayan yangın faciası! Alevlerden kaçtıkları balkon sonları oldu

Bursa Karacabey ilçesindeki bir apartmanın 3. karında çıkan yangın yürekleri dağladı. Fadime K'nın yaşadığı dairedeki kaçak sebebiyle eriyen televizyon fişinden çıkan alevlerin perdeyi tutuşturması neticesi yangın çıktı.

Gece saatlerinde çıkan yangın fark edilemeyince alevler kısa sürede büyüdü. 8 kişinin bulunduğu evden 5 kişi dumanı fark ederek kendi imkanlarıyla kaçıp kurtuldu. Ancak 81 yaşındaki annesi Bergüzar K ile Fadime K, 2 yaşındaki torunu Hasan Emir Efe Ç. ve 88 yaşındaki Müyesser A, balkona kaçtı.

BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kapının açılmasıyla birlikte odaya dolan oksijen içerisini bir anda alev topuna çevirince 2 kadın yanlarındaki 2 yaşındaki çocukla balkonda mahsur kalıp bir daha geriye dönemedi.

İKİSİ DE ALZHEİMER HASTASIYDI

Yan evin 2. kattaki terasına çıkan komşular kadınlardan 2 yaşındaki çocuğu aşağıya sarkıtmalarını istese de Alzheimer hastası oldukları öğrenilen kadınlar tepkisiz kalınca 3'ü de yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

O anlar bir mahalleli tarafından da anbean cep telefonuyla kaydedildi.