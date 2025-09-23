Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bursa'da yürekleri dağlayan yangın faciası! Alevlerden kaçtıkları balkon sonları oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde korkunç bir yangın faciası yaşandı. Kaçak elektrik sebebiyle çıkan yangın bir anda tüm daireyi sardı. Yaşanan faciada 5 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Ancak alevlerden kaçıp balkonda yardım bekleyen 2 kadın ve bir çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 12:32

Bursa ilçesindeki bir apartmanın 3. karında çıkan yürekleri dağladı. Fadime K'nın yaşadığı dairedeki kaçak sebebiyle eriyen televizyon fişinden çıkan alevlerin perdeyi tutuşturması neticesi yangın çıktı.

Bursa'da yürekleri dağlayan yangın faciası! Alevlerden kaçtıkları balkon sonları oldu

Gece saatlerinde çıkan yangın fark edilemeyince alevler kısa sürede büyüdü. 8 kişinin bulunduğu evden 5 kişi dumanı fark ederek kendi imkanlarıyla kaçıp kurtuldu. Ancak 81 yaşındaki annesi Bergüzar K ile Fadime K, 2 yaşındaki torunu Hasan Emir Efe Ç. ve 88 yaşındaki Müyesser A, balkona kaçtı.

Bursa'da yürekleri dağlayan yangın faciası! Alevlerden kaçtıkları balkon sonları oldu

BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kapının açılmasıyla birlikte odaya dolan oksijen içerisini bir anda alev topuna çevirince 2 kadın yanlarındaki 2 yaşındaki çocukla balkonda mahsur kalıp bir daha geriye dönemedi.

Bursa'da yürekleri dağlayan yangın faciası! Alevlerden kaçtıkları balkon sonları oldu

İKİSİ DE HASTASIYDI

Yan evin 2. kattaki terasına çıkan komşular kadınlardan 2 yaşındaki çocuğu aşağıya sarkıtmalarını istese de Alzheimer hastası oldukları öğrenilen kadınlar tepkisiz kalınca 3'ü de yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

O anlar bir mahalleli tarafından da anbean cep telefonuyla kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bolu Kartalkaya otel yangını davasında ikinci gün
78 kişiye mezar olan Kartalkaya'daki yangın faciası davasında 2'nci celse! Mahkemeyi karıştıran savunma
ETİKETLER
#yangın
#ölü
#kurtarma
#apartman
#alzheimer
#Karacabey
#B Bursa
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.