Bolu Kartalkaya otel yangını davasında ikinci gün

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel faciasına ilişkin görülen davanın 2'nci duruşması bugün de devam ediyor. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen davanın 2'nci duruşmanın ikinci gününe, 19'u tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

GÜVENLİK HAD SAFHADA

Duruşmanın ikinci gününde de 3 farklı kontrol noktasından geçerek duruşma salonuna gelen müştekiler, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları polis ekipleri tarafından adeta didik didik arandı. Davanın bugün görülen duruşmasında birleşen iddianameye ve celse arasında gelen belgelere ilişkin müşteki avukatları beyanlarını vermeye başladı.

İLK GÜN NELER YAŞANDI?

Yangın faciasında oğlu ve gelini dahil toplam 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin de dünkü duruşmaya gelmişti... Gültekin, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Gülener'in daha önce otobüs firmasının başında olduğunu ve belediye başkanı Tanju Özcan'ın akrabası olduğunu ileri sürdü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal suçlamaları reddetti. Özel idarenin denetim sorumluluğu olmadığını belirtti.

"DENETİM YANGINDAN SONRA YAPILDI"

Otel sahibi Halit Ergül'ün tutuklu yönetim kurulu üyesi kızı Ceyda Hacıbekiroğlu da mahkemede söz aldı. Önceki duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiğini belirten Hacıbekiroğlu, otele yapılan denetimin yangından sonra yapıldığını vurguladı.

HERKESİ BIRAKIP KAÇARKEN "YANGIN VAR" DİYE BAĞIRMIŞ...

Savunma yapan bir diğer isimse kimseye haber vermeyip, otelden hızla kaçan tutuklu otel müdürü ve Ergül’ün damadı olan Emir Aras’tı. İlk duruşmada tahliye talep etmeyen Aras, kapılara vurmasa da “yangın var” diye bağırdığını belirtti.