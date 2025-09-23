Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Bolu Kartalkaya otel yangını davasında ikinci gün

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı otel yanınıa ilişkin görülen davanın 2. duruşması bugün de devam ediyor. Polis ekipleri davanın görüldüğü yerde güvenliği had safhaya çıkardı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
09:59
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
09:59

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel faciasına ilişkin görülen davanın 2'nci duruşması bugün de devam ediyor. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen davanın 2'nci duruşmanın ikinci gününe, 19'u tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Bolu Kartalkaya otel yangını davasında ikinci gün

GÜVENLİK HAD SAFHADA

Duruşmanın ikinci gününde de 3 farklı kontrol noktasından geçerek duruşma salonuna gelen müştekiler, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları polis ekipleri tarafından adeta didik didik arandı. Davanın bugün görülen duruşmasında birleşen iddianameye ve celse arasında gelen belgelere ilişkin müşteki avukatları beyanlarını vermeye başladı.

Bolu Kartalkaya otel yangını davasında ikinci gün

İLK GÜN NELER YAŞANDI?

Yangın faciasında oğlu ve gelini dahil toplam 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin de dünkü duruşmaya gelmişti... Gültekin, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Gülener'in daha önce otobüs firmasının başında olduğunu ve belediye başkanı Tanju Özcan'ın akrabası olduğunu ileri sürdü.

Bolu Kartalkaya otel yangını davasında ikinci gün

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal suçlamaları reddetti. Özel idarenin denetim sorumluluğu olmadığını belirtti.

"DENETİM YANGINDAN SONRA YAPILDI"

Otel sahibi Halit Ergül'ün tutuklu yönetim kurulu üyesi kızı Ceyda Hacıbekiroğlu da mahkemede söz aldı. Önceki duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiğini belirten Hacıbekiroğlu, otele yapılan denetimin yangından sonra yapıldığını vurguladı.

Bolu Kartalkaya otel yangını davasında ikinci gün

HERKESİ BIRAKIP KAÇARKEN "YANGIN VAR" DİYE BAĞIRMIŞ...

Savunma yapan bir diğer isimse kimseye haber vermeyip, otelden hızla kaçan tutuklu otel müdürü ve Ergül’ün damadı olan Emir Aras’tı. İlk duruşmada tahliye talep etmeyen Aras, kapılara vurmasa da “yangın var” diye bağırdığını belirtti.

TGRT Haber
