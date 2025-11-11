Menü Kapat
19°
C130 Kargo uçağı yüzlerce kazaya karıştı! İşte dev uçakların sabıkası

Dört motorlu devasa gövdesi, zorlu arazilerde iniş-kalkış yapabilme yeteneği ve askeri operasyonlardan insani yardım görevlerine kadar uzanan efsanevi kariyeriyle tanınan Lockheed C-130 Herkül , havacılığın en ikonik uçaklarından biri olarak kayıtlara geçti. 1954'ten beri üretilen bu "Herkül", 2.600'den fazla filosuyla 60'tan fazla ülkede uçuyor. Ancak bu uçakların geçmişinde korkunç bir kaza geçmişi yatıyor. Farklı kaynaklara göre, yaklaşık 400'den fazla kazaya karışan C-130'lar, toplamda 3.466 can kaybına yol açtı. Son 40 yılda her 250.000 uçuş saatte bir kayıp veren bu uçak, "sabıkalı" lakabını aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan’dan 'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan’da düştüğü duyuruldu.

C130 Kargo uçağı yüzlerce kazaya karıştı! İşte dev uçakların sabıkası

C130 kargo uçağının düşmesinin ardından makamları ile koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarının başladığı aktarıldı. Yaşanan bu kaza sonrasında, C130 kargo uçaklarının geçmişi de araştırılmaya başlandı.

C130 Kargo uçağı yüzlerce kazaya karıştı! İşte dev uçakların sabıkası

GEÇMİŞİ KAZALARLA DOLU!

envanterine 1964 yılında dahil olan C130'un kaza geçmişine baktığımızda motor arızaları, kötü hava koşulları, aşırı yükleme ve savaş ortamı gibi faktörler yer alıyor.

C130 Kargo uçağı yüzlerce kazaya karıştı! İşte dev uçakların sabıkası

İŞTE C130 UÇAĞININ KAZALARI

26 Eylül 1992-Nijerya : Aşırı yükle kalkan uçan, 3 dakika sonra bataklığa çakıldı. Kazada 159 kişi hayatını kaybetti.

9 Kasım 1971-İtalya: Kötü hava koşulları ve navigasyon hatasından dolayı içerisindeki paraşütçülerle birlikte denize düştü. Kazada 52 kişi hayatını kaybetti.

C130 Kargo uçağı yüzlerce kazaya karıştı! İşte dev uçakların sabıkası

26 Temmuz 2011-Fas: Teknik arıza sebebiyle çöle çakıldı. Kazada 80 yolcu hayatını kaybetti.

18 Aralık 2016-Endonezya: İnişe geçtiği sırada dağa çarptı ve 41 kişi hayatını kaybetti.

30 Ekim 1991-Kanada: Piste 16 Km kala düşen uçakta 8 kişi hayatını kaybetti.

C130 Kargo uçağı yüzlerce kazaya karıştı! İşte dev uçakların sabıkası

17 Ağustos 1996-ABD: Navigasyon hatasından dolayı dağa çarptı. 9 kişi hayatını kaybetti.

13 Nisan 1982-Türkiye: Kötü hava koşullarından dolayı dağa çarptı. 27 kişi hayatını kaybetti.

6 Aralık 2005-İran: Kalkış sonrasında alev aldı ve yere çakıldı. Kazada 15+ (Belirsiz) kişi hayatını kaybetti.

C130 Kargo uçağı yüzlerce kazaya karıştı! İşte dev uçakların sabıkası

KAZALAR TESADÜF MÜ?

Vietnam Savaşı sırasında 70'ten fazla uçak kaybedilmiş, bu da uçağın çatışma bölgelerindeki kırılganlığını ortaya koyuyor. Son dönemde ise filoların yaşlanması (bazı uçaklar 50 yılı aşmış), bakım yetersizliği ve aşırı yükleme başlıca etkenler arasında yer alıyor.

C130 Kargo uçağı yüzlerce kazaya karıştı! İşte dev uçakların sabıkası

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin düşük kayıp oranı, düzenli bakım uygulamalarına bağlanmaktadır; ancak gelişmekte olan ülkelerde bu standartlara her zaman uyulmamaktadır. Uzmanlar, 1998'den itibaren üretilen C-130J Super Hercules varyantlarının daha düşük kaza oranına sahip olduğunu da ayrıca belirtti.

MSB duyurdu! Gürcistan'da askeri kargo uçağı düştü
