Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri yükseldi! İntihar girişimcisi kendini vurdu

İstanbul Çağlayan'da Adalet Sarayı önünde silah sesleri duyuldu. Edinilen bilgiye göre Mehmet E.G. isimli şahsın intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Saat 10.00 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önüne silahla gelen 38 yaşındaki Mehmet E.G., paniğe neden oldu. Şüpheli iddiaya göre, "Bana 300 yıl ceza verdiniz" diyerek havaya 3 el ateş açtı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, silahı kafasına dayayan kişiyi intihar girişiminden vazgeçmesi konusunda ikna etmeye çalıştı.
Bağıran şahıs, bir süre sonra silahı bacağına dayayarak ateş etti. Yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Öte yandan şahsın daha önce de köprüde intihar girişiminde bulunduğu öne sürülürken, şüpheli hakkında 4 yıl 3 ay kesilmiş cezası olduğu, "nitelikli dolandırıcılık", "hırsızlık", "kasten yaralama", "yağma" gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.