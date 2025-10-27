Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri yükseldi! İntihar girişimcisi kendini vurdu

İstanbul Çağlayan'da Adalet Sarayı önünde silah sesleri duyuldu. Edinilen bilgiye göre Mehmet E.G. isimli şahsın intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE SİLAH SESLERİ

Saat 10.00 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önüne silahla gelen 38 yaşındaki Mehmet E.G., paniğe neden oldu. Şüpheli iddiaya göre, "Bana 300 yıl ceza verdiniz" diyerek havaya 3 el ateş açtı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, silahı kafasına dayayan kişiyi intihar girişiminden vazgeçmesi konusunda ikna etmeye çalıştı.

KENDİNİ BACAĞINDAN VURDU

Bağıran şahıs, bir süre sonra silahı bacağına dayayarak ateş etti. Yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İLK İNTİHAR DENEMESİ DEĞİL

Öte yandan şahsın daha önce de köprüde intihar girişiminde bulunduğu öne sürülürken, şüpheli hakkında 4 yıl 3 ay kesilmiş cezası olduğu, "nitelikli dolandırıcılık", "hırsızlık", "kasten yaralama", "yağma" gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.