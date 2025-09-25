Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Gündem
 | Selahattin Demirel

CHP'de YSK-mahkeme çelişkisi ne olacak? Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak öneri: İki kurumu göreve çağırdı

CHP'de mahkeme kararına rağmen tekrar yapılan ve YSK'nın da yapılması yönünde görüş bildirdiği İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik yeniden İl Başkanı olurken mahkemenin kayyum olarak görevlendirdiği Gürsel Tekin'in durumu muallakta kaldı. CHP'de ortaya çıkan mahkeme-YSK çelişkisine Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak bir öneri geldi.

'de İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla Gürsel Tekin'in kayyum ilan edildiği 'nın olağanüstü kongresi mahkemenin kararına karşı 'nın olur vermesiyle yapıldı ve Özgür Çelik tekrar İl Başkanı olarak seçildi.

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik'te değerlendirilen konuya 'dan kritik bir uyarı ve çok konuşulacak öneri geldi. Tayyar, yaşananların iktidarla ilişkisi olmamasına karşın toplum tarafından iktidara fatura edildiğini belirterek "Parlamento meseleye el koymalıdır." dedi.

CHP'de YSK-mahkeme çelişkisi ne olacak? Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak öneri: İki kurumu göreve çağırdı

"Bu, CHP'nin çözeceği mesele olmaktan çıktı." diyen Tayyar "YSK doğrusunu yaptı, mahkeme sorun ürettiyse o zaman HSK'nın hemen toplanıp oradaki hakimi görevden alması lazım." ifadelerini kullandı.

"HSK'NIN HEMEN TOPLANIP HAKİMİ GÖREVDEN ALMASI LAZIM"

İşte Şamil Tayyar'ın konuyla ilgili ses getirecek konuşmasından öne çıkanlar:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi bir karar verdi. Eğer o doğruysa problem YSK'da demektir. O zaman YSK kendi yetki sınırlarının dışına çıktı demektir. Bununla ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var, parlamento meseleye el koymalıdır.

CHP'de YSK-mahkeme çelişkisi ne olacak? Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak öneri: İki kurumu göreve çağırdı

YSK doğrusunu yaptı, mahkeme sorun ürettiyse o zaman HSK'nın hemen toplanıp oradaki hakimi görevden alması lazım.

"CHP'NİN ÇÖZECEĞİ MESELE OLMAKTAN ÇIKTI"

Sorunu çözmek gerekiyor. Bu, CHP'nin çözeceği mesele olmaktan çıktı. İstinafı niye beklesin ki CHP? Beklediğinde 2 sene beklemesi gerekiyor. Böyle bir şey olmaz.

CHP bunu bir mağduriyet için mi kullanıyor? Evet kullanıyor, bu doğru ama ona da malzeme veriyorsunuz. Yerel mahkeme veriyor, YSK veriyor. Her siyasi parti kendi üzerine gelindiğinde eğer siyaseten toplumsal bir karşılığı varsa bunu bir mağduriyet sebebi olarak kullanmak isteyebilir. Ben bunda anormallik görmüyorum. Genel olarak yaşananlara baktığımda toplum bunu iktidara ciro ediyor.

CHP'de YSK-mahkeme çelişkisi ne olacak? Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak öneri: İki kurumu göreve çağırdı

"GENEL ALGI 'İKTİDAR BASKISI' DİYOR"

Diyor ki 'İktidarın üzerindeki baskısı nedeniyle bunlar yaşanıyor.' Genel algı bu. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı'mız net bir şekilde 'Bu mesele bizi hiç ilgilendirmiyor. Kim ne yapıyorsa yapsın' dedi. Bir taraftan yürütmenin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu bir tavır var. Diğer tarafta yaşananların toplumda nasıl algılandığına baktığımızda tam tersine iktidara bir fatura kesiliyor. O zaman iktidar buraya el koymalı ve bu meseleyi çözmeli."

