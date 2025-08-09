Denize girecekler dikkat! Valilik duyurdu: 2 gün girişler yasak

Meteoroloji verilerine göre, Artvin’de bugün ve yarın hava koşulları olumsuz seyredecek. Özellikle denizde dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşacağı öngörülüyor. Kuvvetli rüzgârın da etkili olacağı belirtilen açıklamada, bu şartların tehlikeli durumlara yol açabileceği vurgulandı.

2 GÜN GİRİŞLER YASAK!

Valilik, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde denize girişi 2 gün süreyle yasakladı. Açıklamada, olumsuz koşulların can ve mal kaybına neden olabileceği ifade edilerek, vatandaşlardan yasağa uymaları ve dikkatli olmaları istendi.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN!

Artvin Valiliği, vatandaşları meteorolojik uyarılara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle sahil bölgelerinde yaşayanlar ve ziyaretçilerin, deniz aktivitelerinden kaçınmaları gerektiği vurgulandı. Yetkililer, yasağın 10 Ağustos 2025 Pazar günü sona ereceğini, ancak hava koşullarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.