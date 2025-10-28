Deprem sonrası barajlarda son durum ne? Bakan Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir depremi sonrasında su kaynaklarına yapılan denetimlere ilişkin bilgilendirme yaptı. 6,1'lik deprem sonrası incelemelerin tamamlandığını belirten Yumaklı, "Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde gerekli tüm teknik incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." dedi.

28 BARAJ VE 38 GÖLET İNCELENDİ

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, saha ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Yumaklı, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı’da dün akşam meydana gelen depremin ardından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde gerekli tüm teknik incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."