Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden 'Muğla maden' iddialarına yalanlama: Veriler gerçeği ortaya koydu

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Muğla ormanlarının yüzde 70'i, topraklarının ise yüzde 60'ı maden ruhsatı kapsamına alınmış durumda" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu açıkladı.

"YÜKSEK YÜZDELER GERÇEK DEĞİL"

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların "açık bir dezenformasyon" olduğu belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi verilerine atıfta bulunulan açıklamada, Muğla ilinde madencilik faaliyetinin fiilen yürütüldüğü kazı alanlarının il yüzölçümüne oranının yalnızca yüzde 0,44 olduğu vurgulandı. Bu oranın, iddialarda öne sürülen yüksek yüzdelerin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını açıkça gösterdiği ifade edildi.

https://x.com/dmmiletisim/status/1948479881211510964?s=48&t=O64XNJnXbIBhCgytFkTQCA

DMM VERİLERİ AÇIKLADI

DMM'den yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya mecralarında “Muğla ormanlarının yüzde 70’i, topraklarının ise yüzde 60’ı maden ruhsatı kapsamına alınmış durumda” şeklinde yer alan paylaşımlar, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açık bir dezenformasyondur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın resmi verilerine göre, Muğla ilinde madencilik faaliyetinin fiilen yürütüldüğü kazı alanlarının il yüzölçümüne oranı yalnızca %0,44’tür. Bu oran, iddialarda öne sürülen yüksek yüzdelerin gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, işletme izni verilen alanların toplam il yüzölçümüne oranı ise %9,48 düzeyindedir.

Ancak bu alanların tamamında aktif madencilik faaliyeti yürütülmemekte olup, izin alınan alanların çoğu potansiyel ve sınırlı kapsamdadır. Ülke genelinde ise orman alanlarında geçici olarak madencilik faaliyetlerine tahsis edilen alanlar, tüm orman varlığımızın yalnızca binde 3’üne tekabül etmektedir. Bu da Türkiye’de orman alanlarını koruma politikasının etkili olduğunu ve madencilik faaliyetlerinin fiilen çok sınırlı bir düzeyde kaldığını göstermektedir. Kamuoyunun, manipülatif ve kasıtlı olarak yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlara karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."