Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Dışişleri'nden 'Karadağ' açıklaması: Vizesiz geçiş askıya alınmıştı

Karadağ'ın Türk vatandaşlarının vizesiz geçiş hakkını askıya alma kararının ardından Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir" denildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dışişleri'nden 'Karadağ' açıklaması: Vizesiz geçiş askıya alınmıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 13:57

Dışişleri Bakanlığı, 'ın Türk vatandaşlarına vizesiz geçiş hakkını askıya alma kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir," ifadelerine yer verildi.

Dışişleri'nden 'Karadağ' açıklaması: Vizesiz geçiş askıya alınmıştı

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ’da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır.

Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.

Dışişleri'nden 'Karadağ' açıklaması: Vizesiz geçiş askıya alınmıştı

Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir."

BAŞBAKAN AÇIKLADI!

Karadağ Başbakanı Milojko Spajić için uygulanan vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını açıkladı. Karar, yalnızca turistik ziyaretleri değil, yatırım yoluyla vatandaşlık almak isteyen Türk vatandaşlarını da etkileyecek.

KARADAĞ'A VİZESİZ GEÇİŞ NEDEN KALKTI?

Karadağ'ın başkenti Podgorica'nın Zabjelo semtinde dün gece 25 yaşındaki bir Karadağ vatandaşı bıçaklandı. Yaşanan saldırının ardından olay yerine polis baskını gerçekleştirildi ve semt genelinde sıkı tedbirler alındı.

Karadağ basınında yer alan haberlere göre mahalle genelinde şiddet olayına karşı tepki gösterildi ve Türklere yönelik aşağılayıcı sloganlar atıldı. Yaşanan olayın ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic tarafından vizesiz geçiş hakkının geçici olarak askıya alınacağı belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karadağ vizesiz geçiş kalktı mı, neden? Karadağ Başbakanı açıklama yaptı
Türk vatandaşlarına vizesiz geçiş Karadağ'da askıya alındı
ETİKETLER
#şiddet
#güvenlik
#türk vatandaşları
#karadağ
#Vizesiz Geçiş
#Karadağ Basın
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.