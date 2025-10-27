Dışişleri'nden 'Karadağ' açıklaması: Vizesiz geçiş askıya alınmıştı

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vizesiz geçiş hakkını askıya alma kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir," ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ’da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır.

Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.

Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir."

BAŞBAKAN AÇIKLADI!

Karadağ Başbakanı Milojko Spajić Türk vatandaşları için uygulanan vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını açıkladı. Karar, yalnızca turistik ziyaretleri değil, yatırım yoluyla vatandaşlık almak isteyen Türk vatandaşlarını da etkileyecek.

KARADAĞ'A VİZESİZ GEÇİŞ NEDEN KALKTI?

Karadağ'ın başkenti Podgorica'nın Zabjelo semtinde dün gece 25 yaşındaki bir Karadağ vatandaşı bıçaklandı. Yaşanan saldırının ardından olay yerine polis baskını gerçekleştirildi ve semt genelinde sıkı tedbirler alındı.

Karadağ basınında yer alan haberlere göre mahalle genelinde şiddet olayına karşı tepki gösterildi ve Türklere yönelik aşağılayıcı sloganlar atıldı. Yaşanan olayın ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic tarafından vizesiz geçiş hakkının geçici olarak askıya alınacağı belirtti.