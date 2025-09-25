Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
22°
 Nalan Güler Güven

Dolandırıcıların yalanları kılıfına uymadı! Yaşlı adamın 780 milyonluk mal varlığına göz diktiler

İzmir'de yaşayan 96 yaşındaki Reşat Ö.'nün 780 milyon liralık mal varlığı dolandırıcıların radarına girdi! Yaşlı adamın mal varlığına göz diken dolandırıcılar dublör kullanarak sahte vekaletle arsa satışı yapmaya kalktı. Satış işleminin şüpheli olmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonla dublörlü dolandırıcı çetesi çökertildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, İstanbul Büyükçekmece'de 50 milyonluk bir arsanın satışı için kullanılan Antalya 13. Noterliği'nden verilen vekalette dublör kullanıldığı ortaya çıktı. Dolandırıcılar, 'de yaşayan 96 yaşındaki Reşat Ö.'nün kimlik bilgilerine ulaşmasının ardından sahte kimlik oluşturduğu ve GSM hattının operatörünü değiştirip e-devlet şifresine ulaştıkları belirlendi.

Dolandırıcıların yalanları kılıfına uymadı! Yaşlı adamın 780 milyonluk mal varlığına göz diktiler

SAHTE AKIL SAĞLIK RAPORU ALDILAR!

Antalya'da hastanede memur olarak çalışan bir kişinin, kimlik bilgileri ele geçirilen yaşlı adama benzerliği yüzünden dolandırıcılar ile anlaşarak suç ortaklığı yaptığı öğrenildi. Bu kişi aracılığıyla dolandırıcılar 96 yaşındaki Reşat Ö. adına sahte akıl sağlığı raporu da aldığı ortaya çıktı.

YALANLARI KILIFINA UYMADI

Sahte vekalet çıkartan çete üyelerinden birinin, "Alzheimer hastası baba, oğluna vekalet verdi" demesi üzerine, Reşat Ö. ile vekaletname verilen kişinin soyadının tutmadığı fark edildi.

Dolandırıcıların yalanları kılıfına uymadı! Yaşlı adamın 780 milyonluk mal varlığına göz diktiler

VEKALETNAME ANTALYA'DA VERİLDİ

Vekaletnamenin Antalya'dan verilmesi de yeni bir şüphe uyandırdı. Reşat Ö.'nün İzmir'de yaşadığı, arazinin ise İstanbul Büyükçekmece'de olması olayını deşifre etti.

ARSA İÇİN TAPUYA BAŞVURUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'daki değeri 50 milyon lira olan arazisi için tapu müdürlüğüne başvuran şebeke 'Yeni Joker' operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

HEDEFLERİNİ TEK TEK BELİRLEMİŞLER

Reşat Ö.'nün İstanbul Büyükçekmece'de 2 bin 340 metrekarelik arsası dışında, Çeşme'de arsaları, İzmir Çiğli'de arsası, İzmir-Konak'ta işhanı, Üsküdar'da bin 180 metrekare bahçeli ahşap evi olduğu, çetenin tüm bunları ele geçirmeyi hedeflediği ortaya çıktı.

Dolandırıcıların yalanları kılıfına uymadı! Yaşlı adamın 780 milyonluk mal varlığına göz diktiler

ANTALYA'YA HİÇ GİTMEDİM

İzmir'de yardımcısı ile birlikte yaşayan Reşat Ö.'nün alt ve üst soyu olmadığı, yurt dışında yaşayan kardeşinin ise yıllar önce vefat ettiği öğrenildi. 96 yaşındaki Reşat Ö.'nün ifadesinde "24 Mayıs'ta kendini Osman olarak tanıtan biri aradı. Arsamı satıp satmadığımı ve birine vekalet verip vermediğimi sordu. Ben de kimseye vekalet vermediğimi ve satmak istemediğimi söyledim. Israrla aramalar devam etti. Reklam aramaları olduğunu düşünerek açmadım. Sonunda ısrarla arandığım numaralardan birini açtım. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aradığını, Büyükçekmece'deki arsamın satılmak üzere olduğunu iletti. Bu durumun iradem dışında olduğunu söyledim. Hayatım boyunca Antalya'ya hiç gitmedim. Benim adına yapılan tüm iş ve işlemlerden bilgim yok. Arsamı kimseye satmayı düşünmüyorum. Kimseye de vekalet vermedim" dedi.

