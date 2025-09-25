Altın dolandırıcıları suç makinası çıktı! Araçlarında deste deste paralar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, sahte altın bilezikleri gerçek gibi bozdurmaya çalışan şüphelilere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda araçlarda binlerce lira ve altın bulundu.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; haklarından ‘dolandırıcılık', ‘kasten yaralama' ve ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından kaydı bulunan M.K. (52) İ.T.T. (18) ve S.K. (23) yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda; 514 bin 400 TL nakit para, 4 adet sahte altın bilezik ve 1 adet küpe ele geçirildi.

M.K., İ.T.T. ve S.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.