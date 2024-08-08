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Ekrem İmamoğlu da akıma katıldı: Filenin Sultanlarının İtalya karşılaşmasında pankart açtı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 21:06 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 21:18
Ekrem İmamoğlu da akıma katıldı: Filenin Sultanlarının İtalya karşılaşmasında pankart açtı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile yarı finalde karşılaşan A Milli Voleybol takımının maçına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da gitti. İmamoğlu "Lahmacun better than pizza" (Lahmacun pizzadan iyidir) pankartı açtı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya ile South Paris Arena'da karşılaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da maçı izleyenler arasında bulunuyor. Maçı izlemeye gelenler  "Lahmacun better than pizza", "Your pizza shall not pass our pide" pankartları açarak İtalyan ve Türk yemeklerini esprili biçimde karşılaştırdı.

Ekrem İmamoğlu da akıma katıldı: Filenin Sultanlarının İtalya karşılaşmasında pankart açtı - 1. Resim

İmamoğlu da akıma katılarak "Lahmacun is better than pizza" pankartı açtı.

Ekrem İmamoğlu da akıma katıldı: Filenin Sultanlarının İtalya karşılaşmasında pankart açtı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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