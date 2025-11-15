Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Emekli olunca Didim'e taşındı, şimdi keçileriyle mutluluğu buldu!

Emekli olduktan sonra Didim'e tatile gelen 71 yaşındaki Aslan Arslan, yazlığının bulunduğu bölgeye yakın bir bölgeden arazi aldı. Burada köy hayatı yaşayan Arslan, keçileriyle daha mutlu olduğunu belirtiyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 11:23

Aydın'ın Didim ilçesine Çorum'dan tatile gelen 71 yaşındaki Aslan Arslan, tatilin sakinliğinde köy yaşamını aradı. Şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşan Arslan, sırasında keçi edinerek hem sağlıklı beslenmeye başladı hem de tatilini en sevdiği varlıklarla geçirme imkanı buldu.

Arslan, "Çocukluk ve gençlik yıllarım hayvancılıkla geçti. hayatımda da hayvanlarımdan vazgeçemedim. Şimdi keçilerimle daha sağlıklı ve mutluyum" dedi.

10 YIL ÖNCE EMEKLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre; çalışma hayatı boyunca ve saman işleri alışverişi ile uğraşan 71 yaşındaki Aslan Arslan, yaklaşık 10 yıl önce emekli olup çalışmayı bırakınca Didim'e tatile geldi.

Didim'i ve bölgenin havasını çok seven Arslan, bir süre tatil yaptıktan sonra boş durmaktan sıkılıp eski hayatını özledi. Ailesi ile birlikte geldiği Didim'den geri dönüş yapamayan 71 yaşındaki Aslan Arslan, bu defa yazlığının bulunduğu bölgeye yakın bir bölgeden arazi alıp köy hayatı yaşamaya başladı.

KEÇİLERİYLE DAHA SAĞLIKLI VE MUTLU

İnsanoğlunun alışkanlıklarından vazgeçmesinin zor olduğunu ve özellikle yaşlılıkta herkesin keyif aldığı uğraşlarla vaktini geçirmesini tavsiye eden Aslan Arslan, şöyle konuştu:

"Aslında Didim'e emekli olduktan sonra kalan ömrümü tatil yaparak geçirmek için gelmiştim. Bir süre dinlenip tatil yaptıktan sonra sıkıldım. Marketten aldığım süt ve süt ürünlerinde eski tadı bulamaz oldum. Bunun üzerine yazlık evimin yakınında bir bahçe aldım. Daha sonra da birkaç keçi ile tavuk edindim. Bahçeme de kendi yiyeceğim sebze ve meyveyi yetiştirmeye başladım. Şu anda iki keçinin sütü ile tüm ailemizin süt, yoğurt ve peynir ihtiyacını karşılıyoruz. Keçilerim sayesinde hayatım yeninden düzene girdi. Gençliğimde ihtiyaçtan dolayı yaptığım bu işi şimdi keyif için yapıyorum. Emekliliğinde sıkılan herkese de hayvan edinip bağ bahçe işleri ile uğraşmasına tavsiye ederim."

ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#emeklilik
#tatil
#hayvancılık
#Köy Hayatı
#Gündem
