Gebze'deki bina ailesine mezar olmuştu! Enkazdan sağ kurtarılan Dilara Bilir'den haber var!

Gebze Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nda 43 yaşındaki baba Levent, 37 yaşındaki anne Emine, 18 yaşındaki Dilara , 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 12 yaşındaki Muhammet Emir Bilir enkaz altında kaldı. Enkazdan sadece Bilir ailesinin en büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara sağ olarak kurtarılırken Levent, Emine, Hayrunnisa ve Muhammet Emir Bilir'in enkazdan cansız bedenleri çıkarıldı. Yaşanan facianın ardından enkazda hayatını kaybeden baba Levent Bilir'in dayısı Nurettin Memoğlu, büyük bir acı yaşadıklarını, bu süreçte devletin tüm teşkilatlarıyla kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Öte yandan Dilara Bilir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BİNANIN YIKILDIĞINI DUYDUM AMA BU BİNA OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Binayla alakalı yeğeninin kendisine daha önce herhangi bir bilgi aktarmadığını anlatan Memoğlu, şöyle devam etti:

"Yeğenim bir süre önce buradaki binaya taşındı. Taşındığından bile haberimiz yok. Hiç evine gelemedim. Bu bölgede olduğunu biliyordum. Binanın yıkıldığını duyduğumda yeğenimin binası olduğunu bilmiyordum. Sadece 'Yardımım olur mu?' diye geldim."

"DİLARA SÜREKLİ OLAYIN NASIL OLDUĞUNU SORUYOR"

Memoğlu, yeğenlerinin enkazda kaldığını öğrendiğinde içler acısı durumla karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, "Sabah saat 07.30'da haberi duyar duymaz yola çıktım. Yardım etmek için geldim ama olay yerinde içler acısı bir durum vardı. Şaşırdım. Bir an evvel enkazdan çıkarmak için uğraştık." diye konuştu.

"DİLARA DEPREM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

Allah'ın, yeğeni Dilara'yı kendilerine bağışladığını dile getiren Memoğlu, "Sağlık durumu gayet iyi, kolunda kırık var. Sürekli olayın nasıl olduğunu soruyor. Yanına gittim, gördüm. 'İyiyim' dedi ama olayı soruyor biz de söylemedik. Deprem olduğunu düşünüyor." dedi.

"HER GÜN DÜKKANIMA GELİRDİ"

Mahallede şarküteri işleten Ekrem Maraz, gazetecilere, arkadaşı merhum Levent Bilir'in her gün kendisinden alışveriş yaptığını dile getirdi. Enkaz altından sağ çıkarılan Dilara'ya da acil şifalar ve sabırlar dileyen Maraz, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Maraz, Levent Bilir'in kombi tamircisi olduğunu aktararak, "Bir sene olmadı, 15 Ocak sabahı benim dükkandan alışveriş yapmıştı. Akşam da benim kombim bozulmuştu. Hatta esprileştik, 'Sabah sen benden alışveriş yaptın, para kazandırdın. Akşam da ben sana para kazandırdım, bak paran dönmüş oldu' diye. Videosunu paylaşmıştım o zaman. O da kendi sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Güzel bir ağabeyimizdi. Hem kendisi hem de ailesi değerli insanlardı. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Bölgedeki bazı binaların tedbir amaçlı tahliye edildiğini, kendi dükkanının da mühürlendiğini anımsatan Maraz, bir an önce işlemlerin tamamlanıp bölgenin güvenli hale getirilmesini talep etti.