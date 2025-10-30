Çöken binada can veren babadan geriye bu görüntüler kaldı!

Dün Kocaeli Gebze'de çöken binada eşi ve iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden 44 yaşındaki baba Levent Bilir'den geriye kalan görüntüler ortaya çıktı. Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün çöken Arslan Apartmanı'nda, enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden baba Levent, 37 yaşındaki anne Emine, çocukları 12 yaşındaki Muhammed Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaşılmış, tek 18 yaşındaki kızı Dilara ise sağ olarak kurtarılmıştı. Acı olayın ardından baba Levent Bilir'den geriye bir sosyal medya kullanıcısının "reklam değil tavsiye" notuyla paylaştığı ve "@gebkom406" adlı iş hesabını etiketlediği video kaldı.