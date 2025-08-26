Erhan Afyoncu’dan düşen doğum oranları için ilginç öneri! 'En az 2 yıl ücretli izin verilmeli'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına verilerine göre, 2024'te canlı doğan bebek sayısı 937 bin 559 olarak kayıtlara geçti. 'Toplam doğurganlık hızı' 2001'de 2,38 çocuk iken, bu rakam 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2024'te 1,48 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, son 8 yıldır nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.

EN YÜKSEK VERİ ŞANLIURFA'DA

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2024 yılında 3,28 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,62 çocuk ile Şırnak, 2,32 çocuk ile Mardin izledi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise 1,12 çocuk ile Bartın ve Eskişehir oldu. Bu illeri 1,15 çocuk ile Zonguldak ve Ankara, 1,17 çocuk ile İzmir izledi.

'TÜRKLER ANADOLU'DAN SİLİNECEK'

Doğurganlık hızının alarm seviyesinde düşmesiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan ünlü tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye’yi bekleyen nüfus krizine dikkat çekti. Katıldığı bir televizyon programında nüfus krizi ile önemli açıklamalarda bulunan Afyoncu şunları söyledi: "Eğer doğum hızını artıramazsak Anadolu’nun eski medeniyetleri Hititler, Romalılar gibi Türklerin de Anadolu’dan silinecek. Bu konu siyaset üstü olarak algılanmalı. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda eşlerin çalışmak zorunda. Devletin çocuklar için teşvik vermesi gerekiyor. Kadınların doğum izni en az 2 yıl olmadı. Bunun devlet bütçesine katkısı ne olur ki!

Ayrıca eğitim meselesinin de çözülmesi lazım. İnsanlar devlet okullarındaki eğitimi yeterli görmediği için özel okullara yöneliyor ama buna da bütçe yetmiyor. Mesela Kazakistan 5 çocuğu olan aileye emekli maaşı veriyor. Bu da yapılabilir Türkiye’de. Bakın çok hızlı hareket etmemiz lazım nüfus problemini çözmek için."