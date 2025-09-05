Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Evden çıktı, bir daha geri dönmedi! Kayıp Yaren'in yürek yakan notu ortaya çıktı

Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Yaren Doğan'ın ailesine, "Beni ölü bulursanız bütün organlarımı bağışlayın, başkaları faydalansın" ifadelerinin yer aldığı bir not bıraktığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Evden çıktı, bir daha geri dönmedi! Kayıp Yaren'in yürek yakan notu ortaya çıktı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 17:21

'de yaşayan Yaren Doğan evden çıktı ve kayıplara karıştı. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı genç kızın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları devam ederken, Doğan'ın endişeli yakınları onu gören veya duyanların 112 Acil Servis'e haber vermesini istedi.

Evden çıktı, bir daha geri dönmedi! Kayıp Yaren'in yürek yakan notu ortaya çıktı

'ORGANLARIMI BAĞIŞLAYIN'

Doğan'ın babasıyla telefondan görüşme sağladı. Doğan'ın babası, kızının ilk defa böyle bir şey yaptığını söyledi. Ayrıca, kızının ayrılmadan önce eve bir not bıraktığını anlatan baba, "Kafasına birisinin girdiğini düşünüyorum. Ben ona motosiklet alacaktım. Çıkmadan önce eve not bırakmış. Bu notta, 'Eğer motosiklet alırsanız ve sağ olursam saklayın. Sağ olmazsam, herhangi bir çocuğa bağışlayın.

Evden çıktı, bir daha geri dönmedi! Kayıp Yaren'in yürek yakan notu ortaya çıktı

Elbiselerimi, lösemi hastası çocuklara bağışlayın. Beni ölü bulursanız bütün organlarımı bağışlayın, başkaları faydalansın' gibi ifadeler yer alıyordu. Herhangi bir sorun sıkıntısı yoktu, seneye sınava hazırlanacaktı. Yeter ki bana sağ olduğunu, iyi olduğunu söylesin. Şu an hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Kızımın, Sütlüce mahallesinde esrar bağımlısı bir çocuğun evinde olduğu yönünde söylentiler var" dedi.
Öte yandan, Yaren Doğan'ın son olarak Orhanoğuz caddesinde bir pastanenin önünde görüldüğü ve güvenlik kamerası kayıtları olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni ortaya çıktı! İfadesinde her şeyi anlattı: 'Bıçağı sapladım, ama...'
Aile içi vahşet! Eyüp Tiryaki'nin katili babası ve amcası çıktı! Korkunç cinayette kan donduran detaylar
Ankara'da korkunç cinayet! Kız kardeşini taciz eden magandalar tarafından canice öldürüldü
ETİKETLER
#eskişehir
#bağış
#kayıp kız
#Motosiklet Güvenliği
#Yaren Doğan
#Polis-araması
#Endişeli-ailesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.