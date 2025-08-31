Menü Kapat
30°
SON DAKİKA!
Gündem
Eyüp'te sokak ortasında dehşet! 20 yaşındaki genci öldürdüler

İstanbul'un Eyüp ilçesinde Yeşilpınar Mahallesi’nde 20 yaşındaki genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 15:20

Yeşilpınar Mahallesi’nde dün saat 23.00 sıralarında bir gence gerçekleştirildi. İddiaya göre 20 yaşındaki Mertcan Acar, Rüzgarlı Sokak'ta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Sesleri duyan mahalleli olayın ardından durumu ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ise yaralı genci hastaneye kaldırdı.

Eyüp'te sokak ortasında dehşet! 20 yaşındaki genci öldürdüler

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz genç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eyüp'te sokak ortasında dehşet! 20 yaşındaki genci öldürdüler

"ONLAR KAÇTI BİZ DE VURULAN KİŞİNİN YANINA GİTTİK"

Yaşanan olay anına şahit olan Efe Çömen, "Arkadaşımla yolda yürüdüğüm esnada parka doğru giderken iki kişi geldi. Beyaz tişörtlü biri geldi, iki el ateş ettiler. Ondan sonra silah sesleri, bağırış ve küfür sesleri geldi. Biz arkadaşımla hemen binanın içine girdik. Onlar kaçtı bizde vurulan kişinin yanına gittik. Saldırganlar iki kişiydi. 1’i beyaz tişörtlü yüzünde maske vardı. Daha sonra ben aşağı doğru koşmaya başladım. Biz de arkadaşımla yaralının bacağını sardık" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayın faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

