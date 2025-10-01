Menü Kapat
17°
 Nalan Güler Güven

Felaket bu sefer 'geliyorum' dedi! Çatırdama sesini duyan kaçtı

Sakarya'da bir binadan çıkan sesler paniğe neden oldu. Seslerin geldiği bina tedbir amaçlı acilen boşaltıldı. Çarşı merkezindeki bina güvenlik şeridiyle kapatılırken, AFAD ekiplerinin inceleme yapması bekleniyor. Öte yandan pasaj olduğu belirtilen binada çatırdama seslerinin duyulmasının ardından bir dükkanın camlarının çatladığı öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
13:38
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
13:42

'nde sabah saatlerinde 2 katlı bir binadan çatırdama sesleri duyuldu. Bir dükkanın camının çatladığı binadaki iş yerleri hızla edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çarşı merkezindeki sokak, güvenlik bandıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Felaket bu sefer 'geliyorum' dedi! Çatırdama sesini duyan kaçtı

Belediye ekipleri ilk incelemesini gerçekleştirirken, binanın durumunun netleşmesi için ekiplerinin bölgeye gelmesi bekleniyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşlara bina çevresine yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Felaket bu sefer 'geliyorum' dedi! Çatırdama sesini duyan kaçtı

PASAJDAKİ DÜKKANIN CAMLARI ÇATLAMIŞ

Binada ofisi bulunan Ali Yıldırım, "Sabah saatlerinde binanın altından bir ses gelmiş, pasajdaki esnaflar duymuş ve yetkililere haber vermişler. Bunun üzerine bina boşaltıldı. Emniyetten arkadaşlar geldi, binayı boşaltarak, çevresinde güvenlik önlemleri aldı. AFAD'a bilgi verilmiş, gelip inceleme yapacak ve binanın akıbeti belli olacak. Binada dışarıdan biz bir şey göremiyoruz ama pasajda bir dükkanın camları çatlamış. Belediye ekipleri de gelerek önden bir incelemede bulundu. Şu anda AFAD bekleniyor. Onların gelip incelemesini tamamlamasından sonra ne olacağını göreceğiz. Bizim de ofisimiz bu binada, merakla bekliyoruz" dedi.

Felaket bu sefer 'geliyorum' dedi! Çatırdama sesini duyan kaçtı

"ÇATIRDAMA SESİ KUVVETLENİNCE KAÇTIK"

Bina sakinlerinden esnaf Necmettin Akgün ise, "Çay içerken bir anda ses duyduk. Güvercin cama vuruyor sandık, dükkanın içerisine bakalım dedik, orada herhangi bir güvercin yoktu. Çatırdama sesi kuvvetlenince biz de dışarıya çıktık. O esnada camlar çatladı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdik. Binayı boşalttılar, biz de burada bekliyoruz" diye konuştu.

Felaket bu sefer 'geliyorum' dedi! Çatırdama sesini duyan kaçtı
ETİKETLER
#afad
#tahliye
#inönü mahallesi
#Bina Çatlaması
#Güvenlik Bandı
#Gündem
