Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında kritik karar

Gazeteci Fatih Altaylı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili tartışılacak sözlerini sarf ettiği YouTube kanalı hakkında önemli bir karar alındı. Kanal hakkında erişim engeli kararı verilirken bu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi.

GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Altaylı'nın kanalıyla ilgili karar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bugün (7 Ağustos) tarihli talebi üzerine 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilirken erişim engelinin gerekçesi olarak “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç islenmesinin önlenmesi amacı” gösterildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'tehdit içerikli' sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltı kararı alınmış, daha sonra tutuklanan Altaylı'yla ilgili "cumhurbaşkanını tehdit" suçundan iddianame düzenlenmiş ve iddianamede, 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.