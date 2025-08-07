Menü Kapat
28°
Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında kritik karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim yasağı getirildi.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında kritik karar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 19:32

Gazeteci 'nın, 'la ilgili tartışılacak sözlerini sarf ettiği kanalı hakkında önemli bir karar alındı. Kanal hakkında kararı verilirken bu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi.

GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Altaylı'nın kanalıyla ilgili karar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bugün (7 Ağustos) tarihli talebi üzerine 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilirken erişim engelinin gerekçesi olarak “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç islenmesinin önlenmesi amacı” gösterildi.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında kritik karar

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'tehdit içerikli' sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltı kararı alınmış, daha sonra tutuklanan Altaylı'yla ilgili "cumhurbaşkanını tehdit" suçundan iddianame düzenlenmiş ve iddianamede, 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

