Gişelerde eksiklikler mi söz konusu? 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti! Uzman isim detayları TGRT Haber'e değerlendirdi

Geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde giden hafif ticari araç TIR'a arkadan ok gibi saplanmış, araçta bulunan 4 kişi feci şekilde can vermişti. Kazayla ilgili tüm detay ve ihmalleri TGRT Haber'de değerlendiren İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Olcay Dönmez, "Her 2 yılda bir en azından online sistemle sürücü belgeleri güncellemeli. Bilgisayar üstünden 1 saatlik bir eğitim ve soru cevap şeklinde bir teste tabi tutulmalı" ifadelerini kullandı.

Korkunç kaza geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. İstanbul'un Pendik ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri mevkiinde hızla gelen otomobil TIR'ın altına girdi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Öte yandan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta Umman'a geziye giden dört öğretmenin, tatil dönüşü havalimanına bıraktıkları otomobilleri ile Zonguldak Ereğli'ye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

GAZ PEDALI MI TAKILDI?

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Olcay Dönmez, kazaya ilişkin tüm detay, ihmal ve yapılması gerekenleri Yasemin Bozkurt ve Yaprak Hırka Yıldız ile Bilmedikleriniz programında değerlendirdi.

Gaz pedalına bir eşyanın takılmış olabileceği ihtimali üstünde durulabileceğini vurgulayan Dönmez, "Benim yorumum, Umman dan dönen yaklaşık 6 saat uçak yolculuğu yapmış 65 yaş üstü olmalarıyla birlikte bir yorgunluk var. Bununla birlikte sürücünün dikkatsizliği nedeniyle kazanın ortaya çıktığını tahmin ediyorum. Hız çok beraberinde şu da eklenebilir. Çok eşyadan dolayı bir eşyanın ya da bir şişenin gaz pedalına takılmış olma ihtimali, üzerinde de durulabilir. Bile bile ölüme gitme mantığı yoktur sürücüde" dedi.

GİŞELERDE EKSİKLİKLER SÖZ KONUSU MU?

İbrenin 130 kilometre hızda takılı kaldığını dile getiren Dönmez, “TIR’ın altının kapatılmasının söz konusu olamaz. Bu araçların altında herhangi bir bariyer olsa dahi bu ölümlü kazayı engellemez. Ha düz duvara çarpmış ha TIR2ın altına girmiş”

2 YILDA BİR VİZLEME ŞART

Gişelere yaklaşırken hız kesici tırtır yolların önlem olarak alınabileceğinin altını çizen Dönmez şöyle devam etti: "Biliyorsunuz ki sürücü belgesini genç yaşta edindikten sonra hiçbir kontrol olmuyor. Bu belgelerin vizeleme olayı olabilir. Benim şahsi kanaatim her 2 yılda bir en azından online sistemle sürücü belgeleri güncellemeli. Bilgisayar üstünden 1 saatlik bir eğitim ve soru cevap şeklinde bir teste tabi tutulmalı.”





