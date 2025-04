Gişelerde eksiklikler mi söz konusu? 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti! Uzman isim detayları TGRT Haber'e değerlendirdi

Geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde giden hafif ticari araç TIR'a arkadan ok gibi saplanmış, araçta bulunan 4 kişi feci şekilde can vermişti. Kazayla ilgili tüm detay ve ihmalleri TGRT Haber'de değerlendiren İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Olcay Dönmez, "Her 2 yılda bir en azından online sistemle sürücü belgeleri güncellemeli. Bilgisayar üstünden 1 saatlik bir eğitim ve soru cevap şeklinde bir teste tabi tutulmalı" ifadelerini kullandı.