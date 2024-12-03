Halk otobüsü esnafı İBB’ye isyan bayrağı açtı! Kontak kapatma tehdidi

03 Aralık 2024 06:49 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 06:52

İBB’den yeterli ücret alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane’de eylem yapan İETT'ye bağlı çalışan halk otobüsü sahipleri, araç başı 2 milyon TL alacaklarını istediklerini söyledi. Başkan İmamoğlu'na seslenen protestocular gerekirse kontak kapatacakları tehdidinde bulundu.

İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibini temsilen İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasının önünde toplanan bir grup otobüs sahibi, protesto​ gösterisi düzenledi. Ödemelerini alamadıklarını belirten otobüsçüler, İETT​ ve İBB’yi eleştirerek yaşadıkları ekonomik ve psikolojik baskı nedeniyle İBB​ Başkanı Ekrem İmamoglu'na tepki gösterdi.

OYALAMA İDDİASI

Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü Erhan Güneş, mayıs ayından beri sorunlarının çözülmediğini, İBB'de çalışan bürokratların oyalayıcı tavrından şikayetçi olduklarını dile getirdi. Güneş, araç başına 2 milyon TL alacaklarının birikmiş olduğunu ve maliyetlerin karşılanamaması nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

"SU İÇMEYE CEZA" İDDİASI

Güneş ayrıca, İETT Genel Müdürlüğü’nün TÜVTÜRK kriterlerine uymayarak araçlara ağır muayene kriterleri ve gereksiz cezalar uyguladığını ve otobüsçüleri zor durumda bıraktığını söyledi. Çalışma koşullarının zorluğunu vurgulayarak, şoförlerin su içmek, yemek yemek gibi insani ihtiyaçlarının dahi alacaklarını azaltmak adına ceza konusu yapıldığını ifade etti.

"İSTANBUL HALKI MAĞDUR OLUYOR"

İETT Genel Müdürlüğünün psikolojik baskısından mobbinginden bıktıklarını dile getiren Gaüneş, "Muayene istasyonlarında gereksiz can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak kusurlardan araçların saatlerini kesiyor. Araçlarımızın saatlerini kestiği için seferden menediliyor. İstanbul halkı burada mağdur oluyor, biz de mağdur oluyoruz.” dedi.

"EKREM BAŞKAN 'HAK, HUKUK, ADALET' DİYORSA..."

Demokratik protesto haklarını kullandıklarını ifade eden Güneş, Ekrem İmamoğlu’nun "Hak yemem hakkımı da yedirmem" sözlerine göndermede buluarak "Biz şu an İBB ve İETT tarafından ekonomik ve psikolojik baskı altındayız. Bu baskının bir an önce sonlandırılmasını talep ediyoruz. Yarın bu araçlardan birine herhangi bir ceza geldiğinde biz kontak kapatacağız. Yolcularla buraya geleceğiz. Madem Ekrem Başkan 'hak, hukuk, adalet' diyorsa bu hakkı, hukuku, adaleti yerine getirsin. 2019 yılında biz ona oy verdiğimizde dedi ki 'Ben hak yemem, hakkımı yedirmem.' Biz de hak yemiyoruz ama hakkımızı yedirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.