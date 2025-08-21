Hastane kantininde silahlı erkek şiddeti! Eşini ve arkadaşını yaraladı

Boşanma aşamasındaki eşini ve arkadaşını kantinde silahla yaralayan zanlı kısa sürede yakalandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GECE YARISI KANTİNDE DEHŞET

Olay, gece saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi kantininde meydana geldi. İddiaya göre Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A., Irak uyruklu kadın arkadaşı Maryam F. A. ile çay içtiği sırada boşanma aşamasındaki eşi Zeki A. ile tartışmaya başladı.

SİLAHINI ÇIKARIP ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Zeki A., yanında getirdiği silahla eşi Elif A. ve arkadaşına ateş etti. Yaralanan iki kadın hemen aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KANAL KENARINDA YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Zeki A., İl Emniyet Müdürlüğü hastane polisi ve resmi ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Şüpheli, hastane yakınındaki kanal kenarında gözaltına alındı.

Yaralı kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.