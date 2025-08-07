Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
28°
Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

İBB'nin rüşvet soruşturmasında bir itirafçı daha! 100 milyon TL'lik kreş vurgunu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar patlak veriyor. Soruşturma kapsamında bir kişi daha itirafçı oldu ve anlattıkları şoke etti. İfade veren iş adamı Sarp Yalçınkaya, İBB ve ilçe belediyelerinin 'Biz yaptık' dediği okul ve kreşlerin masraflarını aslında hayırseverlerin karşıladığını belirterek, "'Sanki okulu/kreşi taşeron şirket yapmış gibi belediye 100 milyonu taşeron şirkete ödüyor, taşeron şirket ise kendisine ödenen 100 milyonu Fatih Keleş'e aktarıyor" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.08.2025
12:48
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
12:56

'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan 'na yönelik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında iş adamı Sarp Yalçınkaya etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek Savcılığa ikinci kez ifade verdi.

İBB'nin rüşvet soruşturmasında bir itirafçı daha! 100 milyon TL'lik kreş vurgunu

ŞİRKETLER FATİH KELEŞ'E ÖDEMİŞ

Şüpheli Yalçınkaya ifadesinde, Murat Gülibrahimoğlu ile 'in yanında sürekli sohbet ettiklerini belirterek, ‘'Fatih Keleş ile Murat Gülibrahimoğlu sohbet ederlerken İBB'nin ve ilçe belediyelerinin yapmış oldukları kreş, okul tarzı şeylerden bahsederlerdi. İBB ve ilçe belediyelerinin ‘biz yaptık' dedikleri kreş ve okulları İBB ve ilçe belediyeleri yapmıyormuş. Bu okul ve kreşleri gerçekte hayırseverler yaparmış, buna rağmen İBB ve ilçe belediyeleri bu okul ve kreşleri sanki kendileri yapıyormuş gibi kendi kontrollerinde olan bir şirkete taşere edip bu şirkete belediyelerin kasasından kreş, okul yapım parası öderlermiş. Bu paraları alan şirket paraları tekrar Fatih Keleş'e ödermiş'' dedi.

İBB'nin rüşvet soruşturmasında bir itirafçı daha! 100 milyon TL'lik kreş vurgunu

KAT KARŞILIĞI ANLAŞMA

İfadesine devam eden Yalçınkaya, ‘'Ali A.'nın Bakırköy'de Veliefendi'nin karşısında bulunan arsası ile ilgili Ali A. ve Beyazlar İnşaat (M. Beyaz ve S. Beyaz) kat karşılığı anlaşmışlar. Bu arsanın ruhsat işinin karşılığı olarak Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu, Beyazlar İnşaat'tan para istiyor.

İBB'nin rüşvet soruşturmasında bir itirafçı daha! 100 milyon TL'lik kreş vurgunu

Beyazlar İnşaat ‘biz para vermeyiz hayır yaparız' diyor. Beyazlar İnşaat'tan önce 40-50 milyonluk bir kreş/okul hayrı yapmasını istiyorlar. Daha sonra bu hayır işi 100 milyona çıkıyor. Bu hayır işini Beyazlar İnşaat yapmaya başlıyor. Bu okulu ya da kreşi Beyazlar İnşaat hayır işi olarak yaptığı halde İBB/Bakırköy Belediyesi işi kendi kontrollerinde olan bir taşerona ihale edip sanki burayı İBB/Bakırköy Belediyesi yaptırıyormuş gibi Belediyeden işi taşere ettikleri kişiye para aktarıyorlar.

İBB'nin rüşvet soruşturmasında bir itirafçı daha! 100 milyon TL'lik kreş vurgunu

SOHBETLERİNE ŞAHİT OLMUŞ

Sanki okulu/kreşi taşeron şirket yapmış gibi Belediye 100 milyonu taşeron şirkete ödüyor. Taşeron şirket ise kendisine ödenen 100 milyonu Fatih Keleş'e aktarıyor. Bu durumu fark eden Beyazlar İnşaat hemen bu hayır işini durduruyor. Bu taşeronun kim olduğu, hayır olarak yapılan okulun/kreşin nerede yapıldığı hususları Beyazlar İnşaat yetkililerine sorulduğunda ortaya çıkacaktır. Bu anlattıklarıma Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun sohbetlerinde şahit oldum'' ifadelerini kullandı.

TGRT Haber
