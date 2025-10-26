İletişim Başkanı Duran'dan PKK'nın çekilmesine ilişkin açıklama

Terörsüz Türkiye sürecinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütü PKK tamamen Türkiye'den çekildiğini açıkladı. Açıklama Kuzey Irak'tan yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran PKK'nın çekilmesiyle ilgili yorum yaptı.

İletişim Başkanı Duran açıklamasında "PKK'nın bugünkü açıklaması, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir adım, bütün unsurlarıyla PKK'nın silah bırakması hedefi doğrultusunda olumlu bir gelişmedir" dedi.

''TERÖRSÜZ BÖLGE'' VURGUSU

Duran açıklamasına şöyle devam etti:

“Terörsüz Türkiye” süreci Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu kararlı ve cesur liderlik sayesinde sürdürülmektedir. Gayemiz ülkemiz içinde huzur ve güvenliği tahkim etmek, bölgemizde ise barış ve istikrarı kalıcı hâle getirmektir.

Bölgemizde meydana gelen gelişmeler ve küresel ölçekte artan belirsizlikler, önümüzdeki dönemde Türkiye’ye yeni sorumluluklar yüklemektedir. “Terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” politikalarını kararlılıkla sürdürmek hem bu sorumlukları yerine getirmek hem de “güçlü Türkiye” idealine yürümek için vazgeçilmez önemdedir.

