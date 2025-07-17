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 | Emir Yücel

İsrail Türkiye’ye saldırır mı? Uzman isimden çarpıcı sözler: Söz konusu bile olamaz!

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sonrasında en fazla merak edilen konuların başında 'Türkiye'ye herhangi bir saldırı olur mu?' sorusu geliyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yeliz Albayrak, Tgrthaber.com ile yaptığı röportajda bu soruya cevap verdi. Albayrak, Türkiye’ye karşı herhangi bir saldırı girişiminin kısa vadede söz konusu olamayacağını belirtti. İşte detaylar…

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İsrail Türkiye’ye saldırır mı? Uzman isimden çarpıcı sözler: Söz konusu bile olamaz!
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 15:35

’in ’ye yönelik saldırılarının perde arkası ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeleri Tgrthaber.com’a değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yeliz Albayrak; ’nin uzun yıllardır çaba verdiği Suriye’de toprak bütünlüğü henüz yeni kurulmuşken İsrail’in bu adımları Suriye’de yeniden gruplaşmayı ve silahlı yapıların artmasını getirir. Ve Şam demek Türkiye demektir’ diyerek çok çarpıcı mesajlar verdi.

İsrail Türkiye’ye saldırır mı? Uzman isimden çarpıcı sözler: Söz konusu bile olamaz!

DÜRZİLER ÜZERİNDEN HAKİMİYET!

İsrail'in açtığı koridordan Dürzilerin Suriye'ye sızmaya başladığını belirten Yeliz Albayrak; İsrail'in amacının Dürziler üzerinden bir hakimiyet alanı oluşturmak ve federal bir yapı kurarak merkezi Şam hükümetini zayıflatmak olduğunu ifade etti.

İsrail Türkiye’ye saldırır mı? Uzman isimden çarpıcı sözler: Söz konusu bile olamaz!

İsrail, Şam merkezli bir orduyu istemiyor ve parçalı bir Suriye yapısını destekliyor. Bu strateji, bölgedeki aşiretler ve diğer gruplar aracılığıyla da güçlendiriliyor. İsrail’in nihai hedefi Şam’ı ele geçirmek olmasa da, kontrol ettiği alanları sağlamlaştırmak ve etki alanını genişletmek için Dürzileri kullanıyor.

İsrail Türkiye’ye saldırır mı? Uzman isimden çarpıcı sözler: Söz konusu bile olamaz!

TÜRKİYE KONTROL ALTINA ALACAK!

Türkiye'nin yaşanan gelişmeler sonrasında nasıl bir tutum sergileyeceği en fazla merak edilen konuların başında geliyor. İsrail'in genişleme politikası ve bu yöndeki adımlarının Türkiye'ye de ulaşması ihtimali değerlendiriliyor, ancak bu kısa vadede söz konusu olamaz.

İsrail Türkiye’ye saldırır mı? Uzman isimden çarpıcı sözler: Söz konusu bile olamaz!

Türkiye, Suriye'deki gelişmeler sonrasında diplomatik yolları tercih ederek durumu kontrol altına alacaktır.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ORTAK HAREKET EDİYORLAR!

İran’a yönelik yeni bir İsrail saldırısının, bölgedeki çatışmayı Türkiye’nin sınırlarına taşıyabileceği ihtimali de var. ABD’nin ise İsrail’in politikalarını dolaylı olarak desteklediği, ancak doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçındığı gözüküyor.

İsrail Türkiye’ye saldırır mı? Uzman isimden çarpıcı sözler: Söz konusu bile olamaz!

ABD’nin SDG gibi gruplara desteği devam ederken, İsrail de bu terör gruplarıyla olan bağlantılarını koparmak istemiyor.

ORTA DOĞU'DA BAŞROL TÜRKİYE!

Türkiye’nin, Suriye’deki durumu kontrol altında tutmak için hem ABD hem de Şam hükümetiyle görüşmeler yapacağı, ancak yüksek perdeden bir çatışmaya girmekten kaçınacağını düşünüyorum. İsrail’in hava sahasındaki hareket hakimiyeti ve bölgedeki sevkiyatları, durumu karmaşıklaştırıyor.

İsrail Türkiye’ye saldırır mı? Uzman isimden çarpıcı sözler: Söz konusu bile olamaz!

Türkiye’nin, bölgedeki çatışmaların yayılmasını önlemek için diplomasiye ağırlık vereceği, ancak uzun vadede bölgenin durumuna göre daha ağır ve sert adımlar atabilir. 'da yaşanacak gelişmeler de Türkiye başrol rolünde olacaktır.

İsrail Türkiye’ye saldırır mı? Uzman isimden çarpıcı sözler: Söz konusu bile olamaz!

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ETİKETLER
#Dünya
#türkiye
#İsrail
#suriye
#orta doğu
#diplomasi
#Terörizm
#Dürziler
#Gündem
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