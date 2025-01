İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı: "İnsan sağlığını da bozuyor"

26 Ocak 2025 12:06 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 12:07

Hava sıcaklıkları düştü ancak İstanbul'a bir türlü beklenen kar yağışı gelmedi. Uzmanlardan, İstanbul için beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama geldi. Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Toros, motorlu araç sayısındaki artışın kentteki trafik yoğunluğunu artırarak dolaylı yoldan kar yağışını etkileyebileceğini belirtti. İşte detaylar...

Hava sıcaklıkları​ ülke genelinde düştü. Ülkenin birçok noktası her yıl olduğu gibi beyaza bürünürken İstanbullular birkaç yıldır kar yağışına adeta hasret kaldı. Uzmanlar bu yıl da İstanbul için kar yağışı ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor. Peki İstanbul'a neden kar yağmıyor? İşte detaylar...

İstanbul, ABD merkezli bir yazılım şirketinin 2024 raporunda, dünya genelinde en yoğun trafiğe sahip şehir olarak New York'u geride bıraktı. Kentte motorlu taşıt sayısının sürekli artması, trafikte geçirilen süreyi uzatırken hava kalitesinin düşmesine neden oluyor. Bu durum, şehirde yaşayan canlıların sağlığını olumsuz etkiliyor.

KAYITLI ARAÇ SAYISI 6 MİLYON

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre İstanbul'daki kayıtlı araç sayısının 6 milyona yaklaştığını belirtti.

"ARAÇ YOĞUNLUĞU CİDDİ BİR PROBLEM"

Araç yoğunluğunun ciddi bir problem olduğunu vurgulayan Toros, “İstanbul’da insanlar yarım saatte varacakları yere 1-2 saatte ulaşabiliyor. Araçların çalıştığı süre arttıkça atmosfere salınan emisyon miktarı da yükseliyor. Ayrıca, sürücüler doğru bir sürüş tarzı benimsemiyor. Örneğin, kırmızı ışıkta durmadan önce hız kesmek yerine ani fren yapılıyor ya da yeşil ışıkta aniden gaza basılıyor. Bu tür dur-kalk hareketleri egzoz gazı, fren, balata ve lastiklerden çıkan kirleticilerin atmosfere daha fazla salınmasına yol açıyor. Bütün bu faktörler birleştiğinde, artan trafik İstanbul’da parçacık madde, karbonmonoksit ve diğer kirleticilerin miktarını ciddi şekilde yükseltiyor” dedi.

"HER ARAÇ SOBA GÖREVİ GÖRÜYOR"

Bu durumun insan sağlığını da etkilediğini, motorlu taşıtların kirlettiği havanın solunmasıyla birçok hastalığın beraberinde geldiğini aktaran Toros, şehirdeki her bir aracın soba görevi gördüğünü söyledi.

İSTANBUL'A NEDEN KAR YAĞMIYOR?

Kentteki araç sayısının fazla olmasının dolaylı olarak kar yağışını etkileyebildiğine işaret eden Toros, "Atmosfere saldığımız her bir kirletici doğrudan sağlığımızı etkiliyor ama dolaylı etkileri de var. İstanbul'da arazi yapısı tamamen değişmiş durumda, daha çok asfalt, araç ve insan var. İstanbul'daki her bir araç bir soba. Her bir aracın egzozundan kirletici gazlar, parçacık maddeler araç hareket edince ortaya çıkıyor. Bu parçacık maddeler atmosfere karışıyor ve atmosferin kimyasal yapısını değiştiriyor" ifadelerini kullandı.