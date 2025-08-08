İstanbul'da zehir tacirlerine büyük darbe! Milyonlarca adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da uyuşturucuya karşı düzenlenen operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını ve 5’inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Çalışmalar sonrası düzenlenen operasyon ile 9 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı. 4'ünün işlemleri devam ediyor. Ayrıca operasyonlarda 1 milyon 919 bin adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebilecek 256 kilogram ham madde ele geçirildi.

