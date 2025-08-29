İşte ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı! Türkiye'de kaç Suriyeli var, belli oldu

Beşar Esad döneminde ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin dönüşleri hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son bilgileri açıkladı.

Kütahya'da düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katılan Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insani yaklaşım ve rasyonel bir bakış açısıyla sürdürdüğünü belirtti.

Hem toplantıda hem de sosyal medya hesabından verileri duyuran Yerlikaya, 8 Aralık 2024'ten bu yana 450 bin 169 Suriyelinin gönüllü şekilde ülkesine döndüğünü bildirdi.

Suriye'ye gönüllü geri dönüş taleplerinin arttığına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "Bu süreçte ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor." dedi.

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“8 Aralık 2024’ten sonra Suriye’nin özgürleşmesinden bugüne kadar, ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450.169 oldu”

Ülkemiz göç yönetimini Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.

"İSTİKRARLA GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLERİN SAYISI ARTACAK"

Türkiye, 2011 yılında ülkelerindeki Esad zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin de her zaman yanında olmuştur.

8 Aralık 2024 sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş talepleri arttı, bu süreçte ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor.

Bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1.190.172 olmuştur.

2022 yılında ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 3.535.898 iken, Ağustos 2025 itibarıyla bu sayı 2.506.740’a düşmüştür.

Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz.

Suriye’nin istikrara kavuşmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşlerin sayısı da artmaya devam edecektir."

