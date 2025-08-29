Menü Kapat
27°
 Selahattin Demirel

İşte ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı! Türkiye'de kaç Suriyeli var, belli oldu

Türkiye'de bulunan Suriyelilerin Esad'ın devrilmesinden sonra ülkelerine geri dönüşleri hızlanırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Buna göre 8 Aralık 2024'ten bu yana ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 450 bin 169'a ulaştı. Bugüne kadar dönen Suriyelilerin sayısı ise 1 milyon 190 bin 172 oldu. Türkiye'de bulunan Suriyelilerin sayısı da belli oldu.

Selahattin Demirel
29.08.2025
29.08.2025
Beşar Esad döneminde ülkelerinde yaşanan nedeniyle 'ye sığınan Suriyelilerin dönüşleri hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son bilgileri açıkladı.

Kütahya'da düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katılan Yerlikaya, Türkiye'nin yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insani yaklaşım ve rasyonel bir bakış açısıyla sürdürdüğünü belirtti.

Hem toplantıda hem de sosyal medya hesabından verileri duyuran Yerlikaya, 8 Aralık 2024'ten bu yana 450 bin 169 Suriyelinin gönüllü şekilde ülkesine döndüğünü bildirdi.

'ye gönüllü taleplerinin arttığına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "Bu süreçte ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor." dedi.

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“8 Aralık 2024’ten sonra Suriye’nin özgürleşmesinden bugüne kadar, ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450.169 oldu”

Ülkemiz göç yönetimini Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.

"İSTİKRARLA GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLERİN SAYISI ARTACAK"

Türkiye, 2011 yılında ülkelerindeki Esad zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin de her zaman yanında olmuştur.

8 Aralık 2024 sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş talepleri arttı, bu süreçte ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor.

8 Aralık 2024 Suriye’nin özgürleşmesinden bugüne kadar, ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450.169 oldu.

Bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1.190.172 olmuştur.

2022 yılında ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 3.535.898 iken, Ağustos 2025 itibarıyla bu sayı 2.506.740’a düşmüştür.

Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz.

Suriye’nin istikrara kavuşmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşlerin sayısı da artmaya devam edecektir."

