İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında flaş gelişme

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki E.B., silahlı saldırı düzenledi. Maskeli saldırgan, pompalı tüfekle önce nöbet kulübesindeki polis memurunu, ardından polis merkezinin üst katındaki lojmanda kalan ve sesleri duyup aşağı inen Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'i vurarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırgan, kısa bir süre sonra bir sokakta kıstırılarak yakalandı.

Saldırganın hedefindeki 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Olayın ardından iki cumhuriyet başsavcıvekili ile altı cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

16 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 27 kişiden 16'sı adliyeye sevk edildi.