Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında flaş gelişme

Son dakika haberi: İzmir'de karakol saldırısı soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden 16'sı adliyeye sevk edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında flaş gelişme
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 10:46

'in ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki E.B., düzenledi. Maskeli saldırgan, pompalı tüfekle önce nöbet kulübesindeki polis memurunu, ardından polis merkezinin üst katındaki lojmanda kalan ve sesleri duyup aşağı inen Muhsin Aydemir'i vurarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırgan, kısa bir süre sonra bir sokakta kıstırılarak yakalandı.

İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında flaş gelişme

Saldırganın hedefindeki 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın oldu. Olayın ardından iki cumhuriyet başsavcıvekili ile altı cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında flaş gelişme

16 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 27 kişiden 16'sı adliyeye sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Yerlikaya'dan İzmir'deki saldırı sonrası ailelere uyarı!
İzmir'de polis karakoluna silahlı saldırı! 2 polis şehit oldu
İzmir karakol saldırganının odasından çıkanlar şoke etti! Dedesinden dikkat çeken sözler
ETİKETLER
#izmir
#şehit
#silahlı saldırı
#emniyet müdürü
#gözaltı
#balçova
#Polis Merkezi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.