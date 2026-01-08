Kamyon 4 aracı biçti! Panik anları kamerada

Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu geriye doğru savrularak apartman bahçesine girdi ve 4 otomobili ezdi. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah 07:00 sıralarında Keçiören ilçesi Selvi Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracı geriye doğru savrularak apartman bahçesine girdi. Apartmanın bahçe duvarı ve ağaçlar tamamen yıkılırken, kamyonun çarptığı 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda hasar gören araçlardan ikisi kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.