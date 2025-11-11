Kocaeli'de fabrika yangını! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm ürünlerinin depolanması ve imalatının yapıldığı bir binada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır durumda, yedi kişi ise bu faciada yaralandı.

Yangınla ilgili işyeri sahibi yakalanırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç faciaya ilişkin toplam 11 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu. İlk etapta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü dahil 7 kamu görevlisi de açığa alındı.

Türkiye'yi hüzne boğan olayın yankıları sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da iki mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yangın faciasına ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildi.