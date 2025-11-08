Menü Kapat
16°
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kocaeli'deki yangın 6 kişiye mezar oldu! Görgü tanığının ifadesi kahretti: 'Kadınlar ve çocuklar bağırıyordu'

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangın 6 kişiye mezar oldu. Yangına müdahale eden ve bir yaralı işçiye yardım eden mahalle sakini Mehmet Düzgüner şahit olduğu korkunç anları anlattı. Düzgüner, "Bağrışma sesleri vardı. İçerde çocuklar ve kadınlar bağırıyordu. Ne onlar çıkabildi, ne ben yardım için içeri girebildim" ifadelerini kullandı.

'nin ilçesi 'nde saat 09.00'da parfüm dolum tesisinde çıktı. Kısa süre içinde tüm binaya yayılan yangın faciayla sonlandı. Patlamaların yaşandığı yangın 6 işçiye mezar olurken, görgü şahitlerinin anlattıkları kan dondurdu. Yangının söndürülmesi için çabalayan mahalle sakini Mehmet Düzgüner yangında çocukların ve kadınların bağrışma seslerini duyduğunu anlattı.

Kocaeli'deki yangın 6 kişiye mezar oldu! Görgü tanığının ifadesi kahretti: 'Kadınlar ve çocuklar bağırıyordu'

"ÇOCUKLAR VE KADINLAR BAĞIRIYORDU"

Mahalle sakini Mehmet Düzgüner, "Saat 09.00 gibiydi, patlama sesi oldu. Kalktım balkondan aşağıya baktığımda adam yanıyordu. Aşağıya indim bahçedeki hortumu aldım, adamı söndürdüm. Bağrışma sesleri vardı. Çocuklar, kadınlar bağırıyordu. İçeri girmek istedim ancak alevlerden dolay giremedim. Bu iş yeri 4 yıldır faaliyet gösteriyordu, defalarca şikayet edildi. Kaç kişi çalıştığını bilmiyorum ancak yaşı küçük çocuklar, kadınlar da vardı. Bağırıp çağırıyorlardı. Rabbim geride kalanlarına sabır versin. Fabrikan içine girebilecek bir durum yok. Zaten ateş çoktu. Patlamadan dolayı insanlar çıkamadı. Kapının önü komple alevdi. Çıkmaları imkansızdı yani. Biz de giremedik, onlar da çıkamadılar. Tek giriş çıkış burası zaten. Yangın küçük bir şey olsa girip bir şeyler yapmaya çalışacaktım ama yapamıyordum. Çünkü çok büyük yangın oldu. İçeri gitsem ben yanacağım ben de çıkamayacaktım. Ama insanların bağrışmalarını sessizce izlemek çok kötü bir şey" dedi.

Kocaeli'deki yangın 6 kişiye mezar oldu! Görgü tanığının ifadesi kahretti: 'Kadınlar ve çocuklar bağırıyordu'

"BURADA KIZ ÇOCUKLARI ÖLDÜ"

Bir diğer mahalle sakini Cihan Taş, "Yanan binada gencecik çocuklar vefat etti. Kendi kapı komşumu var, 30 yaşındaki kadın, 3 tane çocuğu annesiz kaldı. Burada birçok işletmenin birçok problemleri var. İsim vermiyorum ama bir başka firma var. Geri dönüşüm işi yapıyor. Onda da sıkıntılar var. Bir benzeri olayın da olmama ihtimali yok. Burada insanlar eceliyle ölmedi. Burada bilinçli, kasıtlı bir şekilde insanların ölümüne göz yumuldu. Buraya kara değil, hava filosu lazım, acil durumlarla ilgili. Burada kız çocukları öldü. Anneler öldü, çocukları ortada kaldı. Burada insanlar kandırılıyor, burada insanlar sistematik bir şekilde sürünmeye çalışılıyor. İnsanlar şansa yaşıyor. Vefat eden ablamız sabah eşinden habersiz bir şekilde işletmeye girip çalışmak için gelmiş. Çocuklar annesiz kaldı" diye konuştu.

Kocaeli'deki yangın 6 kişiye mezar oldu! Görgü tanığının ifadesi kahretti: 'Kadınlar ve çocuklar bağırıyordu'
